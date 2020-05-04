الامارات | تمارين ضرورية لرفع لياقة الجسم من المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين ضرورية لرفع لياقة الجسم من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع مرور أوقات طويلة داخل المنزل خلال فترات العزلة المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني، يميل الأفراد إلى مرور ساعات طويلة في الجلوس دون حراك، بينما تزيد مرات تناول الأطعمة المختلفة، الأمر الذي قد يسبب زيادة عالية في الوزن، إضافة إلى خسارة الكثير من اللياقة البدنية، ومرور الجسم بحالة غير صحية من نواحٍ عدة.

وفي ظل إغلاق النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية في أنحاء دولة الإمارات، أعد مدير قسم اللياقة البدنية في نادي «ذي كي كلوب» من «مجموعة جميرا»، جيمي مور، مجموعة من النصائح والتمارين التي تحتوي على عدد من الفوائد من حرق الدهون، وتقوية العظام، والمفاصل، والعضلات، وصولاً إلى الارتقاء بمستويات التمثيل الغذائي، وتحسين الحالة النفسية والذهنية.

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مع مرور أوقات طويلة داخل المنزل يميل الأفراد إلى الجلوس دون حراك.

تناول الأطعمة المختلفة يسبب زيادة عالية في الوزن إضافة إلى خسارة اللياقة البدنية.

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