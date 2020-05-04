الامارات | بطل «صراع العروش» يرفع 501 كغم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل «صراع العروش» يرفع 501 كغم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الممثل الأيسلندي القوي هافثور بيورنسون، بطل مسلسل «جيم أوف ثرونز» (صراع العروش) رقماً عالمياً في رفعة الأثقال المميتة، أول من أمس، عندما رفع وزناً يبلغ 501 كيلوغرام.

وذكرت إذاعة «إي إس بي إن» الرياضية الأميركية، أن الرباع البالغ من العمر 31 عاماً رفع 501 كيلوغرام، بزيادة كيلوغرام واحد على الرقم القياسي السابق المسجل باسم البريطاني إيدي هول في عام 2016.

وكتب بيورنسون عبر صفحته على «إنستغرام» بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد: «ليس لدي كلمات. يا له من يوم رائع، يوم سأتذكره لبقية حياتي».

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