البوت الأكثر جاذبية في الشتاء اختيار النجمات

من الأحمر الناري إلى أزرق الملكي ودرجات الزهري المضيئة، اختارت النجمات أن يرتدين هذه الألوان المشرقة والجريئة من أحذية البوت الممتدة لفوق الركبة.

الألوان الزاهية أصبحت تتصدر لحظات الموضة الأكثر جرأة وأناقة، خاصةً بعد مباركة بعض النجمات العالميات مثل ريهانا، كايلي جينر، هيلي بالدوين اللواتي اخترن إطلالات كاملة من الرأس إلى القدم بألوان جريئة من الوردي إلى الأخضر النيون، ويبدو أن هذه الاختيارات لن تقتصر على التنانير والفساتين بينما تسللت لتزين حذاء البوت المزود برقبة طويلة تمتد إلى فوق الركبة.

نجمات تحلين بهذه الصيحة الجريئة من البوت

موضة بوط طويل



ظهرت أوليفيا كولبو، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، في شوارع نيويورك بإطلالة غاية في الأناقة؛ حيث نسقت قميصاً أزرق اللون من الساتان مع تنورة قصيرة رمادية عالية الخصر، وزينت إطلالتها بحذاء البوت من فندي Fendi برقبة عالية ممتدة إلى الفخذ، بلون القميص نفسه، أكملت كولبو إطلالتها بحقيبة فيروزي من جلد التمساح.

في وقت سابق من هذا العام، اعتمدت أوليفيا كولبو زوجاً مماثلاً من الصيحة نفسها يزينها درجة أخرى من الأزرق الصريح، ونسقته مع فستان منمق يلف القوام يمتد إلى منتصف الفخذ؛ ليواجه أعلى رقبة البوت.

لكن اللون الأزرق ليس اللون الوحيد الذي اعتمدته النجمات، واعتمدت النجمة ريهانا الأخضر النيون، أما جوين ستيفاني فذهبت إلى اللون الأصفر المائل إلى لون ثمرة الموز، في حين اختارت زارا لارسون اللون الوردي الفاتح، شوهدت تايلور سويفت بالبوت الممتد إلى الفخذ باللون التوتي.



هيفاء وهبي النجمة العربية المغرمة بصيحة البوت الممتد للفخذ

هيفاء وهبي

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بين النجمات العرب نتذكر إطلالات عديدة لهيفاء وهبي، اعتمدت فيها البوت الممتد إلى الفخذ بألوان قوية وصارخة، واعتمدت بوتاً أحمرَ صريحاً مع فستان بشق الساق، كما نسقت الصيحة نفسها ولكن باللون الزهري النيون مع جينز وتي شيرت أبيض.

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