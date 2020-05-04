تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور واعدة

مهنياً: اسبوع معم وواعد الجو العام جيد يخدم مصالحك وجود الكواكب في الثور الشمس عطارد واورانوس في مواقع مناسة تفتح امامك ابواب الحظ والازدهار لكن سوف تعيش يومي السبت والاحد احداثا كثيرة تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي المواجه لبرجك تماما فلا تستغرب ظهور معاملات مفاجآت اتصالات غريبة تحديات استفزازات التباسات وقلق حاول ان تكون موضوعي عض على الجرح ايام طويلة لكنها تمر وحاول ان تعد للعشرة لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية سوف تفرح باجواء التجدد والفوائد الكبيرة ومجالات التسوية والحلول التي تقطفها تحت تاثيرات القمر من برج الميزان الذي يدعوك الى الاهتمام في المعاملات العقارية والاستشفائية والادارية والمصرفية لذلك يجب عليك انت تضع مصلحتك فوق كل اعتبار ترتاح كليا يومي الاربعاء والخميس وتتحسن الظروف مع انتقال القمر الى العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مائيا مع الشمس من الثور فتكون انت الرابح الاكبر تفرح وتاخذ النتيجة الناجحة وقد تحتفل بخبر بلقاء انها اجمل ايام الاسبوع بادر وحاول ان تتخطى القيود وتحرك باتجاه التقدم والتواصل مع الناس.تختلف التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى برج القوس اي الى مواجهة مع برجك حاملا معه احداثا ضاغطة وسلبية تسبب لك المشاكل والمعاكسة الكاملة ما يجعلك ضائعا ومتوترا لذلك تجنب المناورات ومن الضروري ان تكون واعيا وناضجا وحذرا بالتعامل مع الظروف التي تسبب بسؤ تفاهم وتوتر واجواء متقلبة كن ذكي كي لا تقع في فخ التجاذبات والاستفزازات. اسبوع لا بأس به حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفيا: لا تزال تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجوزاء المواجه لبرجك ضاغطة وصعبة فتكثر النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانياً ومتملكاً بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحياناً أخرى. للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يميل الى استيعاب مشاعرك المتناقضة

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