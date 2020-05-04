تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور حافلة

مهنياً: بداية اسبوع حافلة ومهة جداً تحت تأثير المثلث الفلكي الترابي بين القمر من العذراء والشمس من الثور الصديق لك من البيت التاسع بيت السفر والدراسات والنجاحات والتجارب الجديدة نوعية وقت جيدة تسمح لك ان تكتشف النقاط الجيدة الموجودة في داخلك وتدعمك وتحميك فلا تضيع الفرص والحظوظ قد تسافر أو تغير فجأة توجهاتك، أو تنتقل إلى منزل جديد، أو تقوم بعملية شراء مهمة، باختصار تبيع وتشتري وقد تسوي قضايا عقارية أو عائلية بطريقة قدرية. لكن حاول أن تبقى متحفظاً يومي الاثنين والثلاثاء من تاثيرات القمر في الميزان فتتسلط الاضواء على نقاط ضعفك او مسالة مهنية ضاغطة ومسؤوليات كثيرة وتعب وعتب فلا تقصر في اعمالك كن هادئا وواعيا ولا تعط ثقة متسرعة لأحد تكتمل معك قصة نجاح مع وصول القمر الى العقرب يومي الاربعاء والخميس الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتتحسن المعنويات والحظوظ وتشعر ان الامور تتحلحل ما يجعلك تعبر عن رايك بطلاقة وتنفتح على افاق جديدة وتكون صريحا وواضحا وتلفت الانظار بموضوعيتك سوف تناقش بعض العقود والقضايا المالية وتكون امام مكاسب وارباح وحيوية مضاعفة. تتبدل الاحداث مع انتقال القمر الى برج القوس يوم الجمعة حاملا معه نوعية وقت ضعيفة خيبة امل سؤ تفاهم تحديّات على صعيد العلاقات والشراكات ما يؤثر عليك سلبا ويسيطر عليك شعور القلق والتوتّر الامر الذي يطلب منك الدقّة في العمل وحسن المتابعة لبعض الأوراق أو غيرها من الإجراءات.

عاطفياً: لسوء الحظ، يحرمك هذا الاسبوع من الرومانسيّة وقد يكون عدم اهتمام شريكك مصدر شكوك بالنسبة لك. وذلك بسبب وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من السرطان الذي يجعلك تعيش فترة صعبة وقد تبرز صفاتك القاسية والمتسلطة على الاجواء العائلية والعاطفية . من المحتمل أن يعاني شريكك من مزاجيّتك. للعازب، عليك السيطرة على أعصابك، وبذل بعض الجهود لحماية استقرار العلاقة.

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