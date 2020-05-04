تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور مؤثرة ومهمة

مهنياً: اسبوع مهم يحمل دلالة مهمة جدا تحت تاثير المثلث الفلكي الترابي يومي السبت والاحد بين القمر من العذراء والشمس من الثور في البيت العاشر في اهم نقطة بالدائرة الفلكية ما يعني احداث مهمة متطلبة ومسؤوليات كبيرة مطلوب منك ان تكون منظماً اكثر ولا تهمل الاولويات وعليك ان تشتغل بثبات ومسؤولية ولا تتكل على الحظ فالاحوال الفلكية ضاغطة وعاصفة انتبه من الفوضى والبلبة من الضروري أن تأخذ حذرك وان تكون منطقيا حتى تعالج الامور بهدؤ بالرغم من كل هذه العراقيل سوف تطل على ايام مهمة جدا وتبدأ الامور بالتغيير لصالحك فتعود البسمة تفرح وتتقدم وتتغذى بالمعنويات والنشاط والحماس يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من برج الميزان الذي يعلن عن ظروف استثنائية تدخل على حياتك الفرح والطاقة الايجابية وقد تقلب الظروف المقاييس وتحمل اليك الاحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات والفرص الواعدة قد تذهب بسفر فجائي او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة تتبدل الظروف وتدخل في مرحلة ضعيفة يومي الاربعاء والخميس تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من العقرب والشمس من الثور ما يولد بعض الهموم والمستجدات عليك مراجعة والتدقيق في الحسابات أو المشاريع لان العراقيل واضحة تتطلب منك جهداً لمحاصرتها.ينتقل القمر الى برجك يوم الجمعة حضر نفسك للمشاريع للتقدم ناقش حاور قرر انت قادر على قلب الامور رأساً على عقب لصالحك اسبوع جيد جداً اسبوع لحسم الامور يحمل لك اخبارا جيدة.

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد العاطفي ، بل تنتابك هموم وقلق وتواجه خيبةاما أو تعرف جدالاً وخلافاً محتملاً، مع وجود كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الجوزاء الذي يشير إلى أنك والشريك تعيشان فترة من القلق والحيرةوسؤ تفاهم .للعازب يجب أن تبادر إلى إشاعة الانسجام والحب والمباشرة بحوار ولو أن الرومنسية تبدو غائبة عن الاجواء في هذه الفترة الحرجة

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