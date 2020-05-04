تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور جيدة

مهنياً: بداية الاسبوع الاول من شهر ايار مايو بداية مهمة الجو العام جيد صحيح ان هناك ايام متعبة لكن مواقع فلكية كثيرة تكون تأثيراتها ايجابية وممتازة جدا مع وجود المثلث الفلكي الترابي بين القمر من العذراء والشمس من الثور يومي السبت والاحد في بيت رقم 11 بيت الاصدقاء والدعم والحياة العملية ما يعني تاثيرات جيدة تساعدك تعطيك مسائل مهمة من تقدم وتعاطف وتعاون معك لانهاء ملفاتك القانونية والحكومية التي بحاجة الى حل جذري وتسوية ايام ممتازة تحقق خلالها المهنية والشخصية لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف النمط، وتحمي نفسك من الأخطار يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الميزان اي الى بيت الصحة والعمل فلا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية لا تجازف انها ايام متطلبة من الضروري ان تلجأ الى الهدوء وعدم اتخاذ اي قرار حاسم كي لا تندم تسيطر من جديد على الاوضاع تحت تاثير المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الثور يومي الاربعاء والخميس فتكون تاثيراته ممتازة وايجابية وتبدو في تالق كبير كل البواب مفتوحة امامك كي تظهر عن شجاعة في الرأي او التصرف وتاخذ القرار المناسب والحاسم كما ان انتقال القمر الى القوس يوم الجمعة يحمل معه اخبار سارة ماليا وحظ كبير يعدك بظروف مشرقة وتلاحق هدفا مهما تستقطب الفرص من بيع وشراء ويحالفك القدر لكي تكسب بعض التقدير والمكافآت.اسبوع رائع لا يوجد اي مشكل اسبوع مهم يكافأك.يبقى على مواليد العشرية الاولى الحذر من تاثيرات المريخ زحل من الدلو واورانوس من الثور .

عاطفياً: تتاح لك فرصا عاطفية واجتماعية مميزة او تعيش رومنسية جديدة مع الحبيب ان التاثيرات الجميلة التي يرسلها لك كوكب الزهرة من برج السرطان تجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب سوف تحظى ببداية علاقة مشجعة للغاية او قد تقع في الحب من النظرة الأولى.

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