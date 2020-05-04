تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أمور مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم بسبب المثلث الفلكي الترابي بين القمر من العذراء والشمس من الثور في بيت رقم 12 بيت الطاقات الداخلية بيت الروحانيات بيت التفكير بيت القرارات المهمة لذلك عليك ان تكون واعيا تماما لهذه الايام المزعجة والمتطلبة الهادئة والبطيئة التي تزعجك والتي تطلب منك التفكير الجيد وان تقوم بجردة حسابات لكي تاخذ خلاصة بان تبتعد عن نفس الاخطاء ايام غير مناسبة كي تأخذ قرارات علنا فكر جيدا واترك القرارات المهة لحين وصول القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء خذ وقتك وفكر جيدا قبل اتخاذ اي قرار وحاول ان تدلل نفسك وابتعد عن المواجهات والتحديات تتحسن الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برجك يومي ما يعني انك دخلت فترة مهمة تفتح امامك تغييرات كبيرة حاول ان تستفيد منها وان تاخذ قرارات جذرية جريئة او لتشق طريقك بحرية ونجاح على كل الاصعدة الصحية والفكرية والمعنوية والمهنية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى البيت الثاني اي الى بيت المال في برج العقرب ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور فتكون تاثيراته مهمة وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك.يصل القمر يوم الجمعة الى القوس الناري الى موقع يعطيك ارادة قوية وقدرات ذهنية ونشاط لمواجهة الامور بذكاء وشطارة يوم ممتاز واسبوع حلو موفق في قرارات وتوجهاتك الجديدة.

عاطفياً: تبدو اكثر تأقلماً وايجابية فتكون بداية مرحلة جديدة على الصعيد العاطفي والعائلي تتبلور معظم الافكار وتجد للنزاعات حلولاً مناسبة جداً، تتحسّن اللقاءات الزوجية ويحل السلام كما يولد لك كوكب الزهرة كوكبك الحاكم من الجوزاء مناخا من التشويق والغرام ويحملك الحب الى اجواء رومنسية حيث تعيش لحظات لا تنسى للعازب قد تتعرف الى وجوه جديدة وربما الى زوج المستقبل.

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