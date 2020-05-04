تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث مؤثرة

مهنيا:ً اسبوع مهم تحت تأثير المثلث الفلكي الترابي بين القمر من والشمس من الثور يومي السبت والاحد من البيت الثاني بيت المال بيت الثروات بيت التكريم والمكفأت بيت المسائل المالية والمفاوضات والتسويات والاخبار السارة بيت الثروة المالية والمعنوية والافكار الذكية والثقة بالنفس .كما يوفر لك القمر من برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء اوضاعا مثمرة جدا انفراجات انقشاع تقدم وفرص رائعة الربح والمكاسب المعنوية فتكون ايام ناشطة ايجابية وواعدة بالتحرر فتشير الى احداث مهمة او تطورات او لقاءات وتباشر بمفاوضات واعدة او تحصل على منصب مهم او تفكر بالانفتاح والتوسع في اعمالك مع اسواق خارجية لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب يومي الاربعاء والخميس الذي يشكل مربعا فلكيا مائيا مع الشمس من الثور بالاضافة الى مواجه من المريخ وزحل من برج الدلو ما يعني انك وصلت الى مرحلة الاستراحة حاول ان تعزز ثقتك بالنفس كن جريئ في مواقفك واجتهد اكثر كي تنجح في تخطي هذه الفترة المعاكسة نصل الى نهاية الاسبوع مع انتقال القمر الى القوس الصديق يوم الجمعة لتباشر في مشاريع جديدة اهتمامات مالية معينة نجاح وتواصل مع الاخرين فالحظ حليفك ما يجعلك تمارس جاذبيتك وتلتقط الفرص المهنية والدراسية والشخصية والاجتماعية تتحمس بايجابية وتزدهر تنقلاتك ولقاءاتك فتعرف تيارا من الحظ فتحسم امرك وتحكم السيطرة على كافة اعمالك اسبوع مهم يحمل ازدهار وقدرة على مواجهة الامور بقوة ونجاح.

عاطفياً: لا تزال المواقع الفلكية والمواقف تعمل لمصلحتك تحت تأثير الزهرة من برج الجوزاء وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً تصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع نمط حياتك الشخصية المتطلبة

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