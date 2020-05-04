تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا فأنت معني مباشرة فيه مع وجود القمر في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الثور يومي السبت والاحد ما يعني صفحة جديدة مهمة جدا تفتح امامك ابواب الشهرة والنجاح ومن الضروري ان تضع مخططا لتسير نحوه نوع من جردة حسابات تطورات حلول احلام فأنت في دائرة الاهتمامات دائرة النجاح والانجازات يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء اي الى بيت المال فيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح وشهرة ما يجعلك مرتاحا نفسيا ومعنويا الحظ معك نسبة النجاح عالية ما يجعلك مقداما ومنتجاً انها فترة إنطلاقة رائعة وفعّالة تماماً تسبق بعض المنافسين وتحتل مركزاً متقّدماً. آن الأوان لكي تقوم بالخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك. كذلك سوف تنطلق ببراعة مع انتقال القمر الى برج العقرب يومي الاربعاء والخميس انها فرصة جيدة لتكثيف لقاءاتك واجتماعاتك فلا تنقصك سرعة البديهة كي تكون الاذكى والاقوى والسباق في كل المجالات فتتوضح امامك احداث وظروف مهنية وتتوصل إلى نتائج عملية وواضحة تتبدل المعطيات يوم الجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس فتكون تأثيراته متعبة ومخيبة للامال حاول ان تستريح وتدلل نفسك وابتعد عن المشاكل والامور الصحية اسبوع مهم يسطع نجمك وتبدو راسماً لمصيرك بطريقة فعالة ممتازة ناجحة ومثمرة.

عاطفيّاً: ان شيئا من اللااستقرار العائلي يلف حياتك الشخصية بسبب مواجهة كوكب الزهرة من الجوزاء من الضروري عدم خوض نقاشات زوجية او خلافات مع الاحبة او احد الاولاد ان هذا التوتر والعصبية في الاجواء تجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس للعازب قد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان صديقاً او حبيباً.

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