تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث متقلبة

مهنياً: يبدأ الاسبوع الاول من الشهر الخامس بطريقة متقلبة ومعاكسة مع وجود القمر في العذراء يومي السبت والاحد في مثلث فلكي مع الشمس من الثور المواجه لبرجك في عقر دارك في البيت الرابع يسلط الاضواء على المسائل العائلية والشخصية وكأنك واقع بين خيارات صعبة لذلك لا تحسم اي امر تحت الغضب والتور والانفعالات تجنب التهور والتسرع ولا تغرق في مسائل معقدة ومتطلبات كثيرة حاول ان تكون مرنا ولا تقع في فخ الانزعاج والانتقاد ولا تنجرف وراء المجازفات وحاول ان تنهي الاعمال المتراكمة وان تنظم جدول اعمالك تعود لتتصدر لائحة الابراج المحظوظة والقوية جدا جدا يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الجديد الى برج الميزان فتنعم بطلة ساحرة وجذابة ايام ممتازة مليئة بالحظوظ والفرص الثمينة كثف مواعيدك واجتماعاتك كي تدخل في مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة ان كل الطوالع الفلكية تنقلب لمصلحتك وتقدم لك الاعمال المميزة قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات يتابع القمر سيره نحو برج العقرب يومي الاربعاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور ويشير الى فترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف ومن الممكن ان تبدأ عملا جديدا او تنتقل الى بيت جديد او منطقة جديدة كل الظروف تتغيير للافضل انه اسبوع ناجح وجيد.لكن عليك ان تضبط مزاجيتك يوم الجمعة مع انتقال القمر الى القوس ان كل الضغوط تدق على الوتر الحساس اسبوع متقلب متعب تاثيرات ضاغطة.

عاطفياً: إنه أسبوع مميّز لتلطيف الأجواء والتقارب والمصالحة تحت تاثيرات كوكب الزهرة المتنقل في برجك تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب أنت كريم وطيّب القلب كما أنك مستعد أبداً ودوماً للمسامحة تبدو حاليًّا في قمة عطائك وانسانيّتك فلا عجب إذا كنت متكاتفًا مع الشريك للعازب قد يشير هذا الأسبوع الى ارتباط ما ويعلن عن قرارات حاسمة أو علاقة حبّ تستأثر اهتمامك وقد تحسم أمرك بالزواج.

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