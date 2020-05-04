تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم وناط جداً فعال جداً يقدم لك الكثير يبقى عليك ان تتفاعل معه بطريقة ذكية الشمس موجودة في الثور في موقع مهم بالنسبة لك تسهل الامور وتساعدك كل الامور واضحة في مسيرتك كما تتميز بداية الاسبوع بمثلث فلكي ترابي يصب في مصلحتك مع وجود القمر في العذراء والشمس في الثور في البيت الثالث حاول ان تستفيد من النوعية الفلكية الجيدة والفعالة واجعل جدول اعمالك مزدهرا لانك بالفعل مشاريع عقود حيوية مضاعفة ونتائج باهرة ومشجعة جداً تتبدل الظروف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء ما يجعل الظروف مخيبة للامال كما يشير الى عرقلة مهنية ويجعلك تعيش هواجس مالية وشكوك في بعض الشركاء في العمل فتكثر التجاذبات والتغييرات المفاجئة وتتسائل عن صعوبة المرحلة والظروف المتناقضة لذلك كن مرنا في التعاطي مع الظروف انها غيمة صيف وتمر يتغير المناخ ايجابا مع انتقال القمر الى برج العقرب الصديق يومي الاربعاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور تعطيك طاقة جيدة تسمح لك ان تسامح تتصالح وتنظر الى الامور بطريقة ايجابية ينتقل بعدها القمر يوم الجمعة الى القوس اي الى بيت العمل يوم متعب متطالبات واجبات منزلية وتصليحات مسؤوليات عائلية وغيرها اسبوع موفق حاول ان تعمل على المسائل الصعبة لانك بالتاكيد ستربح في امورك المهنية الشخصية.

عاطفياً: تستفزك وتتحداك التاثيرات الفلكية العاطفية لذلك حاول ان تتفهم مزاج الشريك واياك ان تفقد صبرك فالاجواء غير مستقرة فتشعر بفتور في المعاملة وعد الاهتمام ما يجعلك تسرع في إلقاء اللوم على من حولك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما. للعازب لا تتهور في إطلاق الاحكام، ويجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً مع وجود كوكب الحب والشهرة والشمس في مواجهة برجك من الجوزاء.

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