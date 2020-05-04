تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث مهمة

مهنياً: بداية اسبوع جيدة تحمل مواقع فلكية تناسبك تماما تاثيرات الشمس عطارد واورانوس من بيت المال بالنسبة الى برجك ان هذه وتجعلك مرنا في التعاطي مع الظروف بالرغم من الايجابيات التاثيرات الفلكية تطلب منك ركض في كل الاتجاهات حتى تعالج الامور التي قد تظهر فجأة خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج العذراء اي في البيت السادس الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الثورمن الضروري الانتباه الى الامور الصحية والمهنية ايام فيها شغل ركض وتعب جسدي ونفسي المطلوب منك الوضوح والشفافية لاعادة ترتيب الامور. تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الاثنين والثلاثاء فيسبب لك التعب والركض في كل الاتجاهات فتكون ايام معقدة ضاغطة مليئة بالتوتر وحالة من الغليان والعنف والعدائية مطلوب منك الدبلوماسية والتروي لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة سوف تنقلب المعطيات لصالحك مع انتقال القمر الى برج العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مائيا مع الشمس من الثور يومي الاربعاء والخميس فتمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان وتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس الحظ الاقوى يبدأ يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الناري الصديق من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويجعلك تضمن النتائج الرابحة, واخيرا تذكر ان المرونة واللطافة وعدم فرض الآراء هم مفتاح النجاح.

عاطفياً: إنّه أسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات. مع وجود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الذي يحمل لك حدثا عاطفيا ومفاجأة سعيدة كما يجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية المغرية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا حاسما او عرضا للزواج.

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