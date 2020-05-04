تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 1 إلى الخميس 7 أيار أحداث حافلة

مهنياً: بداية اسبوع جيدة جدا حافلة بالامور الحلوة يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج العذراء الترابي الذي يشكل مثلثا فلكيا ع الشمس من برجك الذي يسلط الضؤ على النقاط الايجابية على طاقاتك مهاراراتك قدراتك ويعزز وجودك على كافة الاصعدة ايام تحمل فرص مهنية عاطفية واجتماعية فرص لها علاقة بالاحتفالات والافراح ان نوعية الوقت غنية ودسمة ومناسبة لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتعيش اجواء مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها يتابع الحظ مع وصول القمر الى الميزان يومي الاثنين والثلاثاء اي في بيت العمل والصحة والانشغالات تكثر المواعيد وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة لكن لا تتوّقع تحالفاً قويّاً مع قضيتك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب الذي يشكل مربعا فلكيا مائيا مع الشمس من برجك فتتراكم الاعمال والمسؤوليات حاول ان ترتاح خلال ساعات النهار وان تستجمع طاقتك للانطلاق في بعض الاعمال التي تتطلب مصاريف ايضافية وحاول ان تهتم بصحتك او بحياتك المنزلية وانتبه كي لا تغرق في التجذابات السلبية والدوامة التي تضع نفسك بها تختفي الغيوم يوم الجمعة مع انتقال القمر الى القوس فما عليك الا ان ترد الامور الى وضع افضل اسبوع مهم حاول ان تستفيد منه لان الجو العام ايجابي جداً.

عاطفيّاً: وجود الشمس وعطارد واورانوس في برجك ووجود الزهرة في البيت الثاني الجوزاء يجعلك تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى وتعزز الثقة بالنفس بين الاحبة وتفرح لحدث سعيد طفل جديد في العائلة او خطوبة لاحد الاولاد للعازب تشتد الانفعالات والمشاعر والاشواق ويتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة خطوبة او زواج

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