شكرا لقرائتكم خبر عن وباء قاتل يصيب النحل في بريطانيا.. هل يمكن انتقاله لكائنات أخرى؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية عن انتشار وباء فيروسي قاتل في أسراب النحل ببريطانيا، يسمى شلل النحل المزمن.

وبحسب التقرير، فإن الوباء يسبب ارتعاشا شديدا لدى النحل، وعدم القدرة على الطيران، ثم الموت في غضون أسبوع. ويحمل النحل البالغ الفيروس لمدة تصل إلى 6 أيام دون أن تظهر عليه الأعراض، ويمكن أن ينتشر إلى مستعمرات أخرى بسبب تنقل النحل بحثا عن رحيق الأزهار. لكن مايشغل بال العلماء حاليا اكتشاف وجود اي مؤشر عن امكانية انتقال مثل هذا الفيروس الى كائنات اخرى وخاصة الانسان.

وأفاد التقرير أنه تم اكتشاف المرض من جديد في 39 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة إنجليزية وفي 6 مقاطعات ويلزية من أصل 8 مقاطعات، وفقا للبيانات التي تم جمعها من زيارات لأكثر من 24 ألف منحلة في بريطانيا.

وعادة لا يقوم النحل في بريطانيا بالطيران لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات في رحلة بحثه عن الرحيق، لكن دراسة كشفت إصابة مجموعات كبيرة بالمرض لمستعمرات تبعد نحو 40 كيلومترا عن بعضها البعض، مما يمكن أن يساعد في انتشار المرض. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وباء قاتل يصيب النحل في بريطانيا.. هل يمكن انتقاله لكائنات أخرى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.