الامارات | تراويح وتهجّد في الأزهر خلال العشر الأواخر.. بأئمة الجامع وعمَّاله فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن تراويح وتهجّد في الأزهر خلال العشر الأواخر.. بأئمة الجامع وعمَّاله فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الجامع الأزهر في مصر، اليوم الأحد، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءاً من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط ودون مصلين أو جموع.

وأضافت إدارة الجامع أن «صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على (فيس بوك) وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب».

وطالبت جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بكل التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، كما جاء في صفحة إدارة الجامع الأزهر الرسمية على موقع «فيس بوك» اليوم الأحد.

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