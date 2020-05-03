ديانا حداد تستعرض أناقتها على "إنستجرام" بملابس كاجوال

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجوال.

وتألقت ديانا حداد في إطلالتها مرتدية شميز باللون الأبيض المخطط باللون البني، مع بنطال جينز ممزق من بعض المناطق، ونسقت معه بالطو باللون البني الداكن فرو.

واستكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون البينك الفاتح.

وتركت ديانا حداد شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف مما خطفت الأنظار بشكلها الجمالي الانيق.

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كما وضعت بعض اللمسات الجمالية الصارخة، فاعتمدت على اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم العين.

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