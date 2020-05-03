حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل بماكياج صاخب وفستان جريء

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها حلا شيحة، بفستان أنيق وجذاب باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة بسيطة بدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا شيحة فى الماكياج على الألوان الترابية اللامعة، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج اللامع الذى يتناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها البنى منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لأبراز جمالها.

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وأختارت أن تضع اكسسوارت باللون الفضى، عبارة عن قرط طويل لأكمال إطلالتها.

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