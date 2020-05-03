8 عادات سيئة تضر بصحة العاملين في المكاتب.. عليك تجنبها (بالصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أوضح العلماء أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية، ويشيرون إلى أن هذه الظاهرة تعرف باسم "مرض الجلوس"، ويعد ألم الظهر مشكلة شائعة جدًا لأن الوضع الثابت يزيد من الضغط في الظهر والكتفين والذراعين والساقين. لهذا السبب من المهم تجنب بعض أخطاء الجلوس واتباع توصيات الخبراء.

نستعرض مدى خطورة العادات الخاطئة التي تحدث يوميا في العمل وفقا لما رصده موقع "Bright Side" الأمريكي.

1. شاشة الكمبيوتر في مستوى العين

يجب أن تتماشى عيناك مع نقطة على الشاشة على بعد حوالي 2-3 بوصات (5-7 سم) أسفل الجزء العلوي من الشاشة. إذا تم وضعه بهذه الطريقة، فلن تميل رأسك، كل شخص لديه مجالًا بصريًا، عند ضبط الشاشة في الوضع الصحيح والمريح، ستتمكن من رؤية المزيد. بالإضافة إلى ذلك، لن تعاني من ألم رقبتك وظهرك.

2. لا تسحب كتفيك للخلف أو تبقي ظهرك مسطحًا على الكرسي

يوصي الخبراء بأن أفضل وضع للجلوس هو محاذاة ظهرك مع الجزء الخلفي لكرسي المكتب، لتجنب الانحناء إلى الأمام.

3. لا تسترح قدميك على الأرض

من الأفضل ثني ركبتيك ولا تجعل قدميك مسطحة على الأرض، إذ يوصي الخبراء أنه من الجيد خلع حذائك، خاصةً إذا كان بكعب، إذا كان الكرسي لا يمكن تعديله إلى الارتفاع الصحيح، فاستخدم مسند قدم.

4. أنت لا تضبط مقعدك وفقا لما يحتاجه جسمك

يمكنك تعديل ارتفاع مقعدك كثيرًا ولكن لا يزال هناك العديد من التغييرات الصغيرة التي يمكنك إجراؤها. ما عليك سوى تغيير "إعداد" كرسيك حتى تجد المكان الأكثر راحة لك. ومن الأفضل عدم استخدام كرسي عادي لأنه لا يمكنك تنظيمه.

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ويوصي بعض المتخصصين أيضًا بكراسي الجلوس. تسمح للناس بالجلوس أو الاتكاء بطرق مختلفة حتى تتمكن من أداء بعض التمارين.

5. لا تأخذ استراحة كل 30 دقيقة

يمكن أن يسبب الجلوس لفترات طويلة إرهاق العضلات، بعد قضاء بعض الوقت في الجلوس في الوضع الصحيح، لا يزال بإمكانك اللجوء إلى وضع قد يكون ضارًا لظهرك. في هذه الحالة، خذ فترات راحة متكررة.

يوصي المتخصصون بأخذ فترات راحة كل 30 دقيقة، وعلى الأقل، قم ببعض التمارين كل ساعة.

6. لا تضبط ارتفاع الكرسي الخاص بك حتى الوركين أعلى قليلا من الركبتين

يجب أن يكون الوركين أعلى قليلاً من ركبتيك. في الأساس، لديك يجب أن يكون الساقين عازمة على 90 درجة زاوية. قد يكون الأمر صعبًا في البداية، لكن حاول الحفاظ على هذا الوضع قدر الإمكان.

7. لا يمكنك ضبط ارتفاع مسند الذراع.

أثناء الجلوس على كرسي مكتب، قد ننسى الوضع الصحيح للذراعين. يجب ثنيها في أي مكان من زاوية 75 درجة إلى زاوية 90 درجة في المرفقين. ويوصي المتخصصون بهذا الوضع ليس فقط لتجنب الألم في ظهرك، ولكن أيضًا لتقويته.

8. لا تستخدم سماعات الأذن أثناء العمل على مكتبك

في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك الكثير من عوامل التشتيت أثناء عملك على المكتب.

الخبراء ليسوا ضد ارتداء سماعات الرأس، لكنهم يقترحون القيام بذلك أثناء التحدث على الهاتف، على الأقل، إذ يعزز الوضع الصحيح لرأسك ويحميك من آلام الظهر، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إجراء الكثير من المكالمات. ومع ذلك، يحذر المحترفون من أن ارتداء سماعات الرأس في العمل طوال الوقت يمكن أن يعزلك عن زملاء العمل.