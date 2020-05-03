6 تطورات في جسم الإنسان خلال 150 سنة.. "هناك أجزاء اختفت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أصل وتطور الجنس البشري علم يتم تدريسه، ودراسة مثل هذه العملية تنتمي إلى التاريخ ولا تعد مسألة بيولوجية فقط، ولا يمكن تجاهل حقيقة أن الجسم البشري مر بتعديلات طرقت عليه خلال السنوات الأخيرة.

نرصد أبرز التطورات والتغيرات التي طرأت للجنس البشري خلال 150 سنة، وفقا لما نقل موقع "Bright Side".

1. درجة حرارة الجسم

بينما درجة حرارة الكوكب أخذت في الزيادة، كانت درجة حرارة جسم الإنسان في انخفاض، إذ أكد باحثون من جامعة ستانفورد أن الرجال من القرن الحادي والعشرين قد انخفضت درجة حرارة أجسامهم بمقدار 1.06 درجة فهرنهايت، مقارنة ببيانات القرن التاسع عشر، وتُظهر البيانات من القرن التاسع عشر أن النساء قد عانين أيضًا من نفس العرض.

2. البلوغ المبكر

يصل الفتيان والفتيات إلى مرحلة المراهقة في وقت أسرع من الأطفال منذ قرن مضى، وهذا بسبب التغذية والصحة الجيدة.

وفقًا لدراسة من جامعة كاليفورنيا، تبدأ 15 ٪ من الفتيات في سن البلوغ في سن 7 سنوات. يُقدَّر أن البلوغ يتقدم بسنة أو سنتين قبل ما تسجله أوائل القرن العشرين.

3. طول العمر

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ارتفع متوسط العمر المتوقع لجسم الإنسان بسبب التقدم في الصرف الصحي والتغذية والنظافة وعوامل أخرى، ويشير تقرير يتوقع، نشره معهد Santalucía في إسبانيا، إلى أن طول العمر سوف يستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 120 عاما بحلول نهاية القرن 21. إذا قارنا البيانات من بداية القرن العشرين، حيث نجا 26.2٪ فقط من السكان حتى سن 65، يمكننا القول أن العديد من جيل الألفية سيصبحون فائقين العمر.

4. أجزاء وأعضاء جديدة في جسم الإنسان

بفضل تطور العلم والتكنولوجيا، أفادت الدراسات الحديثة بأجزاء الجسم غير المعروفة سابقًا، من بينها الخلالي. هذا العضو، الذي أثار الكثير من الجدل بين العلماء، هو شبكة من التجاويف مصنوعة من الكولاجين والإيلاستين في جميع أنسجة الجسم، وفي عام 2013، تم اكتشاف طبقة سادسة للعين في العين.

5. أجزاء الجسم التي اختفت أو ستختفي

فيما يتعلق بالنقطة السابقة، ستختفي أجزاء أخرى من جسم الإنسان بالتأكيد في غضون بضع سنوات. ويولد بعض الناس بالفعل بدون أسنان قوية، تُعرف أيضًا باسم الأضراس الثالثة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم الفكين الناتج عن تغير نظامنا الغذائي.

مثال آخر هو عضلة الراحية الطويلة، والتي تمتد من الكوع إلى الرسغ. لقد ولد العديد من الأشخاص بالفعل بدونها.

6. السمنة

لا عجب لماذا نحن أقل قوة، لدينا الآن الكثير من الوجبات السريعة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعفت السمنة ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1975. وأظهرت بيانات من عام 2016 أن أكثر من 1.9 مليار شخص يعانون من زيادة الوزن، وبينهم أكثر من 650 مليون شخص يعانون من السمنة المفرطة.

وأشار الخبراء إلى أن التغيرات في عادات الأكل والنشاط البدني هي نتيجة نقص الدعم والقيمة التي تظهر في مجالات مثل الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والبيئة والنقل وغيرها.