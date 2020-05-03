الامارات | حتى «ماكدونالدز» يطالب بتقليل الإيجار.. في ظل كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى «ماكدونالدز» يطالب بتقليل الإيجار.. في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في بريطانيا أنها تتفاوض حالياً مع ملاك العقارات الموجودة بها المطاعم لتقليل الإيجار الذي تدفعه السلسلة التي تعاني من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وحسب موقع «بي.بي.سي» بالعربية، سيكون على الشركة المالكة لـ«ماك» بريطانيا أن تدفع في يونيو المقبل دفعة الإيجار الخاصة بمحالها نظير الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضاف الموقع، اليوم الأحد، أن الشركة «بسبب الوضع الحالي غير المسبوق تجري محادثات مع ملاك العقارات حول الطريقة التي يمكن بها أن يقدموا الدعم فيما يتعلق بالإيجار».
يشار إلى أن سلسلة المطاعم قد أغلقت جميع فروعها في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما تخلف عدد من سلاسل المطاعم الأخرى، مثل بيرغر كينغ، عن دفعة إيجار مطاعمها التي كانت مستحقة في مارس الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.