الامارات | وزير الصحة الألماني يكشف بواقعية عن تقديراته لمصل كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني يكشف بواقعية عن تقديراته لمصل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقديرات وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى أن تطوير مصل مضاد لفيروس كورونا المستجد سيستغرق شهوراً وربما أعواماً.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، إن هناك بدايات واعدة، لكن تطوير الأمصال هو «الأكثر تحدياً للشيء الأكثر صعوبة الموجود في الطب».

وأضاف شبان:«سأكون مسروراً إذا نجح الأمر في غضون شهور قليلة»، لكنه رأى أنه يجب التحلي بالواقعية «فربما استغرق الأمر أعواماً لأن من الممكن أن تكون هناك انتكاسات أيضاً، وقد شهدنا ذلك في أمصال أخرى».

يشار إلى أنه من المنتظر جمع 5ر7 مليارات يورو لتطوير عقاقير مضادة للفيروس، وذلك خلال مؤتمر دولي للمانحين سينعقد غداً الاثنين.

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وكانت ميركل قد وعدت اليوم بأن تقدم بلادها «إسهاما مالياً ملحوظاً».

ورأى شبان أن بقاء معدل استنساخ العدوى دون 1 على مدار فترة طويلة، ما يعني أن الشخص المصاب يمكنه أن يصيب بالعدوى أقل من شخص آخر «هو علامة جيدة على أننا أنجزنا معاً».

وأشار إلى التخفيفات التدريجية التي تطبقها حكومة بلاده، ورأى أن هناك حاجة إلى ذلك في قطاع المطاعم، لأن الأمر يمثل بالنسبة لكثيرين من أصحاب المطاعم مسألة وجود «والمهم أن نقدم رؤية مستقبلية في هذا المجال، وأعتقد أن هذا سيحدث يوم الأربعاء المقبل». في إشارة إلى الجولة التالية من المشاورات التي ستجريها ميركل مع رؤساء الحكومات للوقوف على تطورات الوضع في مكافحة أزمة كورونا.

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