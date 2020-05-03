الامارات | بالصور.. فرس بيضاء ترفع معنويات سكان فرانكفورت المحجورين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فرس بيضاء ترفع معنويات سكان فرانكفورت المحجورين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم جائحة كوفيد-19 لم تتخل الفرس البيضاء جيني عن عاداتها فصباح كل يوم تغادر حظيرتها للتنزه في الحي الذي تسكنه في فرانكفورت رافعة معنويات السكان المحجورين في منازلهم.

وتقول آنا فايشيدل صاحبة الفرس "الجميع مضطر إلى احترام القيود المرتبطة بالفيروس الا جيني فهي حرة طليقة مثل السابق". منذ أكثر من عشر سنوات، تتنزه الفرس يوميا وحيدة في حي فيشينهايم السكني في فرانفكورت عابرة من دون أي هم خطوط الترامواي. وبانتظار أن تعبر جيني الخط، تتوقف سائقة الترام لتلتقط لها صورة بهاتفها.

وتبقى وجهة جيني المفضلة غابة قريبة وحقلا بجوار نهر ماين الذي يعبر المدينة حيث تمضي الفرس أيامها ترعى العشب. وتلقي امرأة تمارس رياضة الهرولة التحية عليها وهي في طريقها إلى هذا المكان. خلال رحلتها لا تأبه الفرس لفرحة الناس برؤيتها أكثر من أي وقت مضى.

وتقول صاحبتها (65 عاما) "يبدو أن الناس يلاحظونها أكثر لأن لديهم المزيد من الوقت. الكثير منهم يداعبونها لأنهم يفتقرون إلى التواصل البشري".

تنتهي النزهة قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر عندما يأتي زوج مالكة الفرس، فرنر (80 عاما) على دراجته النارية الصغيرة بحثا عن الفرس على طول الطريق الذي تسلكه ليطلب منها العودة. ولم تتسبب الفرس بأي مشاكل لا بل على العكس ترحب السلطات المحلية بشهرتها.

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