الامارات | "عملاقة" ولدغاتها سامّة.. "دبابير قاتلة" تغزو أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن "عملاقة" ولدغاتها سامّة.. "دبابير قاتلة" تغزو أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن دبابير "عملاقة" بعيون عجيبة ولدغة سامّة تغزو الولايات المتحدة؛ ما أثار كثيراً من المخاوف وسط جائحة كورونا.

وقال علماء إنه تم رصد "الدبابير العملاقة الآسيوية"، لأول مرة في ولاية واشنطن، عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع.

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقاً لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وأطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل".

ونقلت "سي إن إن" عن سوزان كوبي؛ مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن: "تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال.. لها وجه أصفر برتقالي ضخم".

ولا يعرف العلماء، على وجه التحديد، كيف وصلت "الدبابير القاتلة"، وموطنها الأصلي آسيا، إلى العاصمة الأميركية.

ورجّح سيث تروسكوت؛ من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمّد، على حد قوله.

وطالب المسؤولون في مجال الزراعة بولاية واشنطن، مربي النحل والمقيمين، بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها، وعدم الاقتراب منها، محذرين من أن لدغتها يمكن أن تخترق بذلة النحال العادي

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