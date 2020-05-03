10 أخطاء في الموضة تفسد مظهرك.. يجب عليك معرفتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما يحاول البعض الظهور بشكل رائع واتباعهم اتجاهات الموضة فإنهم قد يحققون تأثيرًا معاكسًا ومظهرًا غير مناسبًا.

لذا يقدم موقع "Bright Side" الأمريكي مجموعة من بعض الاتجاهات المضادة التي يفضل تجنبها.

1. الأحذية الجلدية

يتم ارتداء أحذية جلدية فقط في المناسبات الخاصة للغاية، لكن في الحياة اليومية، تبدو غير ملائمة.

وإذا كنت ترغب في ارتداء مثل هذه الأحذية في المكتب، فتأكد من أن تكون بسيطة وكلاسيكية.

2. الأوشحة الحريرية

الأوشحة الحريرية ليست جيدة للارتداء اليومي وعند دمجها مع المجوهرات تبدو مضحكة. ومع ذلك، يمكن وضعهم في حقيبة صلبة اللون.

3. الساعة الكبيرة

تبدو الساعات الكبيرة على المعصمين الصغيرين غير طبيعية وتجذب الانتباه غير الضروري.

كلما كانت الساعة أبسط، كلما كانت باهظة الثمن عادة. اليوم، يفضل رواد الموضة النماذج البسيطة والموجزة.

4. أحادية اللون

ليس لدى الأثرياء عادة ارتداء لون واحد فقط. إن المظهر الذي يجمع بين 1-3 ألوان مختلفة تتماشى جيدًا مع بعضها البعض يفوق بكثير "المظهر الأحادي اللون" الشهير.

5. أسفل السترات

على الرغم من اتجاه ارتداء ملابس كبيرة الحجم، يجب على المرأة العصرية ارتداء سترة أسفل فقط إذا كانت ستذهب إلى منتجع للتزلج. وفي أي مكان آخر، يجب أن ترتدي معطفًا كلاسيكيًا دافئًا لإبراز أنوثتها.

6. ملابس رياضية مصنوعة من القطيفة

ملابس رياضية بسيطة ومريحة مصنوعة من قماش لطيف حقًا جذابة للكثيرين. لكن اليوم، أصبحت النماذج الأبسط التي تتميز بالأناقة الرياضية أكثر شعبية.

7. قطعة كبيرة من المجوهرات فوق سترة

قطعة كبيرة من المجوهرات فوق سترة دافئة تجعل الأشياء تبدو فظة. ستختار الفتاة التي تتبع اتجاهات اليوم سلسلة بسيطة ورقيقة إذا أرادت عنصرًا زخرفيًا في مظهرها.

8. الجينز المزخرف

في عام 2000، كان الجينز بجميع أنواع العناصر الزخرفية شائعًا جدًا. لكن اليوم، هذا معادٍ للاتجاه وقد تخلى عنه الكثير من الأثرياء منذ فترة طويلة.

9. الأوشحة فوق الياقة المدورة

تبدو الياقة المدورة ذات نفس اللون تتوسل للزينة، لكن الوشاح ليس هو الخيار الأفضل، والأفضل هو ارتداء الياقة المدورة مع سلاسل طويلة.

10. سترة صيفية بأكمام قصيرة

يبدو هذا النوع من السترات جيد على عدد قليل جدًا من الأشخاص لأنه غالبًا ما يشوه نسب الجسم. في الطقس الدافئ، من الأفضل ارتداء سترة رقيقة بأكمام طويلة مصنوعة من الكتان أو القطن.