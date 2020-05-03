بدون تكاليف.. طرق طبيعية للتخلص من انسداد حوض المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انسداد حوض المطبخ مشكلة متكررة تعاني منها ربة المنزل خصوصا في شهر رمضان، ما يدفعها إلى طلب السباك لإصلاح ذلك، وبالتالي إنفاق أموال كثيرة.

لذا نقدم لكم أسباب انسداد حوض المطبخ، وطرق حل هذه المشكلة، وفقا لما ذكره موقعي "American Home shield" و"servicepros".

الأسباب:

- ترك قشر الخضروات والفاكهة في حوض المطبخ، نظرا لصعوبة تحلل هذه المواد، لذلك من الأفضل التخلص منها بوضعها في سلة المهملات.

- تنظيف الأطباق، لما تحتويه من بقايا الطعام التي تتجمع في الحوض وتتسبب في انسداده.

- التخلص من زيت القلي في الحوض، إذ يتحول إلى مادة صلبة بعد أن يبرد يصعب إذابتها بسهولة، ما يؤدي إلى التصاقها على بلوعة الحوض من الداخل ثم تتراكم مع الوقت ويصعب التخلص منها.

طرق طبيعية للتخلص من انسداد الحوض:

-البيكينج بورد:

جففي الحوض أولا بالمنشفة، ثم ضعي كوب من البيكينج بودر على مصفاة الحوض، واسكبي كوبين من الماء المغلي على المصفاة، وانتظري 5 دقائق، ثم اسكب كوب آخر من الخل الأبيض والبيكينج بودر.

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وبعدها ضعي سدادة الحوض واتركيها حتى تختفي الفقاعات والأصوات الناتجة عن عملية التفاعل بين الخل والبيكينج صودا، ما يؤدي إلى تفتيت المواد التي تؤدي لانسداد الحوض.

- صودا الخبز والملح:

امزجي نحو كوب من صودا الخبز مع نصف كوب من الملح ثم اسكبيهما في المصفاة، واتركي الخليط لعدة ساعات ثم اغسليه بالماء.

- بيكربونات الصوديوم والخل:

اسكبي كوبا من بيكربونات الصوديوم في الحوض ثم الماء الساخن عليه ثم أضيفي كوب آخر من بيكربونات الصوديوم ثم نصف كوب من الخل، وضعي سدادة في الحوض حتى تلاحظي ظهور فقاعات، وبعدها اسكبي كوبين من الماء الساخن لتنظيف الحوض من هذا الخليط.

- المشروبات الغازية:

للمشروبات الغازية القدرة على التخلص من الزيوت والدهون نظرا لاحتوائها على مادة الصودا القوية والفعالة في التخلص من الأوساخ والدهون، من خلال سكب المشروب الغازي في الحوض وتركه قليلا، ما يؤدي إلى إزالة أي انسداد في الحوض.

- ملح الليمون:

يمكنك استخدام ملح الليمون من خلال تركه في مصفاة الحوض لمدة نصف ساعة، ثم سكب كمية من المياه المغلي عليه، ما يؤدي إلى إزالة انسداد الحوض.