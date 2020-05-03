فوائد بخار الوجه المنزلي وفقاً للخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 07:44 مساءً - يوصف بخار الوجه المنزلي كبديل لطيف وطبيعي لعلاجات التقشير القاسية، يساعد في السماح للمكونات النشطة باختراق الجلد بشكل أفضل، مما يساهم في تنظيف البشرة بشكل عميق. ويتم إعداد بخار الوجه المنزلي باستخدام الأعشاب المجففة المفيدة للبشرة والمياه المغلية، التي توضع في وعاء، ومن ثم يتم تعريض الوجه للبخار الناتج عن مزيج الأعشاب والمياه الساخنة.



فإذا كنت تفكرين في تجربة بخار الوجه المنزلي، سنعرفك في ما يلي الى أبرز فوائد بخار الوجه المنزلي وفقاً للاختصاصيين.



مقشر لطيف وعميق للبشرة

مقشر لطيف وعميق للبشرة



إذا كنت تعانين من مشكلة حب الشباب منذ زمن طويل، وتحتاجين الى مقشر فعال وعميق إنما غير قاس على بشرتك، ينصحك الاختصاصيون بتجربة بخار الوجه المنزلي، كونه أهم بكثير من المقشرات العادية التي تكون قاسية على البشرة في غالبية الأحيان، وتزيد مشكلة حب الشباب والبثور سوءاً. لكن، احرصي على اختيار مكونات وأعشاب طبيعية مفيدة للبشرة، فمثلاً استخدمي أعشاب البابونج والورد والخزامى والشمر والأذريون. ضعي هذه الأعشاب كلها في وعاء واسكبي فوقها الماء المغلي، من ثم ضعي وجهك فوق المزيج ليتغلغل فيه البخار الناتج عن المزيج. ويقترح الاختصاصيون استخدام بخار الوجه المنزلي هذا مرتين في الأسبوع.

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يكافح علامات الشيخوخة

يكافح علامات الشيخوخة



يؤكد الاختصاصيون أن بخار الوجه المحضر في المنزل، يساعد في مكافحة شيخوخة البشرة، وفي ترطيب البشرة في الأعماق، إضافة الى أن له تأثيراً مهدئاً على البشرة، حيث يزيل الاحمرار ويمنح البشرة إشراقة وتوهجاً طبيعيين، مما يجعله أفضل بديل لمقشرات الوجه الأخرى. فبخار الوجه يعمل على ترطيب وتنعيم الطبقة الخارجية للجلد. رغم ذلك، يرى الاختصاصيون أنه عليك اختيار المكونات والأعشاب الطبيعية المناسبة، التي تخترق الجلد وتتمتع بفعالية كبيرة وقدرة عالية على تنظيف وتقشير بشرة الوجه بلطف.



مناسب جداً للبشرة الحساسة

مناسب جداً للبشرة الحساسة



يعد بخار الوجه علاجاً مثالياً لأنواع البشرة الحساسة، التي قد تتأثر سلباً وبسهولة بالكريمات وأنواع السيروم الموضعية، حيث يزيل عنها خلايا الجلد الميت ويعمل على تجديد البشرة، إلا أن الخبراء ينصحون صاحبات البشرة المعرضة للاحمرار بعدم الخضوع لبخار الوجه بشكل مكثف، وأن تبقي وجهك بعيداً قليلاً عن البخار القوي الناتج عن المياه الساخنة. وعموماً، ينصح الخيراء بإدخال بخار الوجه الى روتين العناية بالبشرة، لكن احرصي على استخدامه من دون مبالغة.

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