إطلالات يومية للشابات من إيمان جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 07:44 مساءً - تأنقت الفنانة إيمان جمال بالعديد من الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تناسب معظم الفتيات، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها أبرز تلك الإطلالات اليوم؛ ليخترن الأجمل برأيهن.



إطلالات القطع البيضاء

إطلالات القطع البيضاء



اعتمدت إيمان في إطلالاتها على اللون الأبيض المفعم بالحياة، وقد اختارت بنطالًا وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض مع معطف من الجينز الداكن، وظهرت بمعطف طويل من الجينز الفاتح في إطلالة أخرى، كما ارتدت فستانًا بسيطًا مزينًا بحزام باللون الأبيض، ونسَّقت بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف صوفي أبيض، وظهرت بمعطف أبيض عصري مع بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود.

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تنسيقات كاجوال من إيمان جمال

تنسيقات كاجوال



اختارت إيمان عدة تنسيقات كاجوال مناسبة للإطلالات اليومية، منها فستان بسيط أسود، وآخر أصفر زيّنته بوشاح أسود، وتأنقت ببنطال من الجينز مع بلوزة بيضاء وقميص بكاروهات زرقاء، وتجملت ببنطال الجينز مع معطف سماوي برسوم وكتابات، وتزينت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف زهري، ونسَّقت بنطالًا ومعطفًا رياضيين من علامة أديداس، بالألوان الكحلي والأحمر والأبيض.

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