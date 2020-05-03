عبايات ربيعية من وحي ديالا علي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 07:44 مساءً - ديالا علي، مقدِّمة برامج اجتماعية وإخبارية، انضمت إلى مؤسسة دبي للإعلام، وقدَّمَت عدة برامج، إضافةً لتميُّزها في مجال الأزياء المحتشمة والمناسِبة للمرأة العربية والخليجية خاصة، لذا استوحينا لكُنَّ عدة عبايات ربيعية من وحيها؛ لتظهرن بها في هذه الفترات.
عبايات ناعمة للربيع بتصميمات سادة
اعتمدت ديالا الـ عبايات السادة بألوانها المفضلة كالأزرق والسكري والأخضر والزهري، ويمكنكن ارتداء العبايات الخفيفة بالألوان التي تفضِّلْنَها كما فعلت ديالا.
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عبايات ربيعية مطرزة
لعبايات مطرزة بألوان الربيع، اختارت ديالا عبايه بيضاء بتطريزات بنية في المنتصف، وتأنقت بعباية حمراء مزينة بزهور من ذات اللون، وأطلت بعباية زهرية مزينة بالأسود، وظهرت بعباية زرقاء بتطريزات ناعمة بدرجة اللون ذاته، وارتدت عباية زرقاء بتطريزات سوداء، وأخرى زهرية مزينة بالذهبي.
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