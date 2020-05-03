أفضل ملابس سمارت كاجوال للرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 07:44 مساءً - ستايل السمارت كاجوال للرجال هو واحد من تلك الإتجاهات التي تتيح لك التعبيرعن نفسك حقًا عبر الملابس، في حين أنّها تتطلّب درجة معيّنة من الأناقة أكثر من الملابس الكاجوال. نتيجة لذلك، يجب أن تفكر بعناية في كيفية إختيارها. عزيزي الرجل، عليك أن تتأكد من أنّ ملابسك تساعدك على التواصل مع نفسك وما تريد تحقيقه، وهي الصورة الأكثر تعبيراً عن شخصيتك خاصة كأول إنطباع. لذا، إذا تمت دعوتك إلى حدث معين يدعو إلى ارتداء ملابس سمارت كاجوال وتساءلت عما يعنيه ذلك، فننصحك بقراءة المقال للأخر.

قواعد إرتداء ملابس سمارت كاجوال

ملابس سمارت كاجوال

يمكن أن تصبح الملابس الكاجوال الذكية بسهولة ملابسك اليومية إذا كنت ترغب في ذلك. فهي من المفترض أن تكون أنيقة ولكنها أيضًا مريحة وسلسة للتكيّف مع المواقع المختلفة. دعنا نلفت إنتباهك: لا يجب أن يكون ارتداء الملابس غير الرسمية / سمارت كاجوال باهظ الثمن، بينما يمكنك إنفاق الكثير من المال على قطع المصممين والعناصر الفاخرة إذا كنت ترغب في ذلك. كلّ بحسب ميزانيته.

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السمارت كاجوال هي أسلوب غامض



ملابس السمارت كاجوال هي أسلوب غامض. سيختلف تعريفه ومعناه باختلاف الموسم والموقع والأشخاص الذين ستلتقي بهم. قد يكون الأمر معقدًا بالنسبة للرجال أن يعرفوا بالضبط كيف يرتدون ملابس غير رسمية أنيقة. بشكل عام، ملابس السمارت الكاجوال الأنيقة عبارة عن بنطلون جينز داكن اللون مع قميص، وسترة، وزوج من الأحذية الجلدية. يجب أن تكون ملابسك مناسبة بشكل جيد، ولكن أقل رسمية من أسلوب العمل الاحترافي. فإنّ الملابس غير الرسمية الأنيقة هي أي شيء أكثر ذكاءً من الملابس الرياضية، ولكنها أقلّ رسمية من بدلة. فهي ملابس أنيقة، تقليدية، ولكنها غير رسمية نسبيًا. إذا تلقيّت دعوة إلى زفاف، فهذا يدعو إلى ملابس غير رسمية ذكية، انس الجينز واذهب مع chinos اللطيف بدلاً من ذلك. قد لا تكون هناك حاجة لربطة عنق، إلاّ بحال ارتدائك السترة. من ناحية أخرى، إذا كنت ذاهبًا إلى حفلة شاطئ غير رسمية فإن ارتداء زوج من السراويل القصيرة مع قميص مطوي سيكون مقبولًا تمامًا.



القاعدة الذهبية هي أن تنتبه دائمًا إلى الموقع والمناسبة عندما تستعد لّلباس. إذا كنت ذاهبًا إلى حفلة ما بعد العمل، يمكن أن تكون الملابس الكاجوال الذكية بسيطة مثل بنطال جينز كحلي وقميص أزرق مفصّل، على سبيل المثال. إذا كنت ذاهبًا إلى حفل للاصدقاء، فاختر تشينو بيج مع سترة زرقاء.

إذا لم تكن متأكدًا من نوع الملابس عند دعوتك، فاسأل منظّم الحدث عما إذا كان بإمكانه إعطائك بعض الأمثلة على ما يعنيه اللباس غير الرسمي، أو التحقّق من أشخاص آخرين ربما كانوا هناك من قبل. وعندما تكون في شك، انتقل إلى الخيار الأكثر رسمية.

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