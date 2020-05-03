تعرفي كيفي تصنعي مفرش المائدة الكروشيه بنفسك

الحياكة ليست مجرد هواية مثيرة ، ولكنها أيضًا تمرينعملي. إنشاء مجموعة متنوعة من الأنماط ، يمكنك إنشاءأشياء جمال لا توصف. مفرش المائدة الكروشيه يبدو أنيقًا وأنيقًا بشكل خاص. قد يكون المخطط الأكثر بسيطة وأكثرتعقيدًا.

مفارش المائدة محبوك في الداخل شكل وحجم مثل

هذا البند يمكن أن يكون أي شيء. ذلك يعتمد على الطاولة الحياكة ليست مجرد هواية مثيرة ، ولكنها أيضًا تمرين عملي. إنشاء مجموعة متنوعة من الأنماط ، يمكنك إنشاء

أشياء جمال لا توصف. مفرش المائدة الكروشيه يبدو أنيقًا وأنيقًا بشكل خاص. قد يكون المخطط الأكثر بسيطة وأكثر تعقيدًا.

مفارش المائدة محبوك في الداخل

شكل وحجم مثل هذا البند يمكن أن يكون أي شيء. ذلك يعتمد على الطاولة ورغبة المضيفة. إذا كانت قطعة الأثاث مستديرة ، فمن الأفضل أن تنسج مفرش المائدة نفس الشكل. يتم تحديد نظام الألوان اعتمادًا على النمط العام للغرفة. سوف المنتج الأبيض تنسجم مع أي الداخلية. تبدو الزخرفة (وإلا لن تسميها) أنيقة ونبيلة. مفرش المائدة النظيفة هو مؤشر على الدقة والاقتصاد. بالطبع ، إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك ربط منتج تباين مشرق. عناصر الديكور هذه جذابة دائمًا.

مفرش المائدة المستديرة للجدول

الشكل الأكثر شعبية هو البيضاوي أو مربع. المنتجات المستديرة تبدو مثالية على نفس الطاولة. يتم اختيار النمط حسب تقدير مضيفة الشقة. على الفور ، نلاحظ أنه سوفيستغرق الكثير من الوقت والصبر لإنشاء مفرش المائدة الكروشيه. يتم اختيار المخطط اعتمادا على مهارة الإبرة. النظر في واحدة من أبسط الخيارات ، والتي تبدو جذابة وأنيقة للغاية.

كمية الغزل تعتمد على حجم الجدول. سنحبك فقط الجزء العلوي ، وسيتم توزيع المشارب بالتساوي على الجانبين. يتم إنشاؤها أيضًا باستخدام خطاف. يتم تحديد حجمها وفقا لسمك الخيط. مفارش المائدة المحبوكة تتناسب دائمًا مع الغرفة أو المطبخ. مع مخططات (الكروشيه الحصول على عناصر أكثر أناقة) يتم تعريف أفضل على الفور. على الرغم من أن الكثير من الناس يرغبون في الارتجال.

لإنشاء هذا المثيل ، تحتاج إلى استخدام المخطط المقدم. كما ترون ، فإن النمط بسيط للغاية. وتستخدم حلقات الهواء والأعمدة مع اثنين من naquids. عند الجمع بينهما بدقة

وفقا للصورة ، ستحصل على قطعة أثاث فريدة. بمجرد أن يصبح الجزء الرئيسي جاهزًا ، يجب أن تكون بنفس الطول. هنا هو مثل الكروشيه مفرش المائدة المستديرة بسيطة. ولكن المنتج يتحول أنيقة جدا.

عناصر ديكور مستطيلة

تبدو جيدة مفرش المائدة مربع الكروشيه. يتم اختيار البرنامج مرة أخرى اعتمادا على مهارات الحياكة الخاصة بك. أبسط خيار هو استخدام الدوافع. أولاً ، تصنع الأشكال

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الهندسية الصغيرة. بعد أن تكون جاهزة جميعًا ، يجب وضعها في منتج واحد. مثل هذا المنتج سوف يزين أي

طاولة في شقتك أو منزلك

يمكنك ربط مربع منتظم باستخدام نمط عادي. يمكنك تزيين الكائن الزخرفي النهائي بكشكش أو زخرفة أصلية. لإنشاء مثل هذا الإطار ، يمكنك استخدام مؤشرات الترابط بلون مختلف. تجربة مع الألوان والأشكال. بهذه الطريقة فقط سوف تتلقى مفرش المائدة الأصلي.

المنتج من المثلثات

ليس من الضروري استخدام دائرة أو مربع لكروشيه مفرش المائدة. يمكن أن يكون المخطط أكثر بساطة إذا تم اختيار المثلث كأساس. تحتاج الإبرة إلى جعل العدد الصحيح من القطع التي تم تثبيتها في دائرة واحدة. بالطبع ، من الأفضل نشرها على طاولة مستديرة. إذا كنت تريد إنشاء شيء فريد ، فاستخدم خيطًا ملونًا. من خلال الجمع بين الظلال ، ستحصل على قطعة أثاث أنيقة. إظهار الخيال والتجربة مع الأنماط والشكل. كلما كان حجم الخطاف أكبر ، كلما كان الرسم أكبر. سمك الغزول يهم أيضا. من الأفضل اختيار "Iris" أو "Narcissus" لهذه الأغراض.

المشارب الجميلة

إذا كنت تستخدم الحياكة الخاصرة ، يمكنك الحصول على أشياء مصنوعة يدوياً جميلة للغاية. تبدو أنيقة جدا مثل مفارش المائدة الكروشيه. مع مخططات أفضل تحديدهاعلى الفور. من المهم التماسك الدقيق للنمط ، الطريقة الوحيدة للحصول على الشكل المطلوب. نقترح إنشاء مفرش المائدة في شريحة لحم الخاصرة. لهذا الغرض ، سيتم استخدام المشارب التي توضع الورود بأوراق الشجر. نحصل على مفرش طاولة مستطيل من الكروشيه. سيتم تقديم المخططات في هذه المقالة أدناه. سيتم استخدام الكروشيه المزدوج وحلقات الهواء. بالتناوب عليها ، تحصل على نتيجة فريدة من نوعها. من المهم للغاية مراقبة تسلسل مجموعة جميع الأعمدة بدقة. خطأ قد يتسبب في تحول الصورة.

يتم تعيين عدد الممرات استنادًا إلى عرض الجدول الذي يحبك هذا المنتج من أجله. بعد أن أصبح كل شيء جاهزًا ، من الضروري ربط المكونات معًا. علاوة على ذلك ، يتم مفارش المائدة الملونة إذا قمت بتجميع الكثير من الكرات الصغيرة ، يمكنك ربط منتج متعدد الألوان. هنا رسم تخطيطي ل مفرش المائدة المستديرة الكروشيه. من الأفضل استخدام الخيار الأسهل. اطلب سلسلة من ثلاث حلقات هوائية. الآن يجب أن تكون مغلقة في الحلبة. بعد ذلك ، نسج هذا النمط: ثلاثة كروشيهات مزدوجة في حلقة واحدة ، وتخطي واحدة ومتماسكة 3 كروشيه مرة أخرى. يجب أن يكون هناك حلقة الهواء بين الحلقات الثلاثية. وبالتالي نحن متماسكة العديد من الصفوف حسب الحاجة لقطع الأثاث الخاصة بك. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك إنشاء مفرش طاولة أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال ، ارسم وردة ورد على الطاولة. يمكن استخدام مخطط الزهرة الذي يتم استخدامه لإنشاء شرائط.

طريقة Sirloin مثالية لحياكة العناصر الملونة. من المهم أن تكون منتبهاً وأن تتبع تسلسل الحلقات. منتجات غير عادية لا يمكن أن تكون مفارش المائدة مستديرة أو مربعة فقط. هناك منتجات أصلية للغاية تؤكد الفردية الخاصة بك. أنها تناسب تماما مع الحلول الداخلية غير عادية. على سبيل المثال ، ستبدو مفارش المائدة الضيقة الطويلة جيدة على طاولات السرير وخزائن الملابس الضخمة. في بعض الأحيان لديهم في منتصف الجدول العام. حل التصميم هذا مناسب لأي احتفال. هذه الزهور الحمراء ، مرتبطة بخيط أبيض ، تبدو جميلة جداً. سوف يهتم الضيوف بمثل هذا العمل الفني. وإذا قمت باختيار المناديل لتتناسب ، فسيتم الوفاء بجميع قواعد مجموعات الألوان. أنماط معقدة أيضا جذب الانتباه. ولكن يبدو أنه من النظرة الأولى فقط ، من الصعب نسج مثل هذه مفارش المائدة. نقترح تجربة هذا المنتج. يتكون النموذج من مجموعة من أكثر الأعمدة والحلقات الابتدائية. اللون يمكن أن يكون أي. لا توجد قيود في هذا الشأن. أفضل إذا كانت مفرش المائدة صلبة.

هذه المنتجات ستكون الهدية المثالية لأي احتفال. إنشاء وتزيين منزلك مع عناصر الديكور المخرم. لن تمر أبداً دون أن يلاحظها أحد ، ويمكنك تغيير مظهر الأثاث بانتظام ، وخلق ديكورات جديدة للأسطح الأفقية. يمكنك إنشاء إلى الأبد.

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