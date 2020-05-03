الامارات | السعودية حول علاج كورونا: دراسة سريرية متقدمة بـ7 مستشفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية حول علاج كورونا: دراسة سريرية متقدمة بـ7 مستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري وزارة الصحة السعودية حالياً، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في سبع مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانطلقت الدراسة في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، ومستشفى أحد بالمدينة المنورة، ومستشفى النور بمكة المكرمة، ومستشفى الدمام المركزي، والقطيف المركزي.

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين، إذ تهدف إلى تقييم أربعة بروتوكولات علاجية تشمل عقارات الهيدروكلوروكين، بينافير/ريتونافير، ريمديسيفير، والإنترفيرون.

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وهذه العقاقير لها خصائص مضادات للفيروسات، أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات، وتعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد.

وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وأثبتت بعض الأدوية فعالية أولية في الدراسات المخبرية.

وتأتي الدراسة استكمالاً لجهود وزارة الصحة ضد جائحة كورونا ودعم توفير العقاقير الجديدة من خلال التجارب السريرية، والبحث عن اللقاح الفعال.



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