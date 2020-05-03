المكياج المناسب للعروس السمراء

كل درجة بشرة لها ما يميزها، وما يناسبها في المكياج، وقبل يوم زفافك يجب أن تحددي مكياجك بناء على لون بشرتك، واليوم سوف نتحدث عن العروس السمراء، واختياراتها في كل عنصر من عناصر المكياج.



كريم الأساس

يجب أن تختاري كريم أساس متطابق مع لون بشرتك أو أفتح منها درجة على الأكثر، وهذا لأن اختيار لون فاتح أكثر من اللازم رغبة منك في تفتيح لون بشرتك، سوف يسبب لكِ الإحراج، عندما يظهر الفرق بين لون وجهك وباقي أجزاء جسمك، كما أن تأثير التعرق وغيرها من العوامل ستتلف مظهره.



أحمر الخدود

عند اختيار أحمر الخدود ابتعدي عن درجات الوردي، واختاري درجات البرتقالي والمشمشي المختلفة، فهي ستبرز جمال درجة لون بشرتك السمراء، أما درجات البيج والبرونز فيمكن أن تحددي بها عظمة الخدود، ولكن لا تجعليها اختيارك الأساسي.



أحمر الشفاه

ألوان أحمر الشفاه التي تليق بكِ متعددة، ومميزة، ومنها درجات البنفسجي، والأحمر، إلي جانب البرتقالي، أهم شيء يجب أن تنتبهي له عند اختيار أحمر الشفاه أن يكون متناسب مع أحمر الخدود، فلا يكون كله بدراجات واحدة تجعل مظهرك شاحب أو مبالغ فيه، أو أن تكون درجات لا تليق ببعضها، يجب أن تكون متناغمة.



ظلال الجفون

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هناك بعض الألوان التي لا تناسب البشرة السمراء وهي الأزرق والأخضر بدرجاتهم، لذلك عليكِ تجنبهم واختيار درجات تبرز جمال عيونك مثل البرونزي والذهبي، ودمجها مع ألوان أخرى مثل الخوخي أو النبيذي.

وإلى جانب الأزرق والأخضر تجنبي درجات البيج والألوان الترابية والبيضاء لأنه ستجعل عينيكِ تبدو باهتة، ولا روح فيها.



الكونتور

وأخيرا الكونتور، لا يمكن تحديد ألوان معينة للكونتور على حسب لون بشرتك، بل يكون في الأساس على حسب الشكل الذي تريدين إظهار وجهك به، وتبدئين في اختيار الألوان على حسب هذا الشكل.

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