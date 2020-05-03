التنورة الطويلة كانت -ولاتزال- من صيحات الموضة الأكثر رواجًا، وفي كل موسم تقوم دور الأزياء العالمية بتقديم أجمل التصاميم منها بقصّات وألوان مختلفة، والنساء في الوطن العربي يعشقن هذا النوع من التنانير، حيث إنها عملية وأنيقة، وتساعد على تنسيق الإطلالات ذات الطابع المحافظ، ومؤخرًا رصدنا إطلالات ميساء مغربي بالتنورة الطويلة، وقد لفتتنا هذه التنسيقات؛ لأنها بدت مزيجًا بين النمط الأنثوي العصري والنمط المحتشم الناعم، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لمختلف المناسبات، ولاسيّما في رمضان.



تنسيق بالتنورة الطويلة من ديور اعتمدته ميساء مغربي:

تألقت ميساء مغربي في لوك جمع بين الأناقة والعصرية، اختارته من ديور Dior ، وكان عبارة عن تنورة ماكسي بليسيه مصنوعة من قماش الجينز، زينت خصرها بحزام عريض من الجلد على الخصر، مع قميص من نفس القماش، أكمامه قصيرة وقصته متصالبة عند منطقة الصدر، وأكملت اللوك بحذاء مزيّن بالأربطة ومجوهرات ذهبية ناعمة.



تنورة طويلة من الكشكش اعتمدتها ميساء مغربي:

إطلالة ذات طابع أنثوي شاهدنا بها ميساء مغربي مؤخرًا، وقد اختارت فيها تنورة طويلة مصنوعة من طبقات من الكشكش باللون الزهري، نسقتها بأسلوب شبابي مع تيشيرت قطني باللون الأبيض، بقصة بسيطة وحذاء رياضي مريح.



ميساء مغربي بتنسيق عصري في التنورة الماكسي:

لوك ذو طابع عصري، اعتمدته ميساء مغربي بالتنورة الطويلة، جمعت فيه بين النمط الأنثوي مع لمسات عصرية بأسلوب الروك أند رول، وقد اختارت تنورة ماكسي من التول باللون الأبيض، زينت خصرها بحزام رفيع، ومعها اختارت تيشيرت قطنيًا بسيطة، ومن فوقهما نسقت جاكيت جلد بقصة البايكر Biker، وكانت قد اعتمدت حذاء من دون كعب مزيّن بالأربطة، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية بارزة، وقفاز من الجلد ارتدته في كف واحد.

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إطلالة بالتنورة الطويلة نسقتها ميساء مغربي:

هنا اختارت ميساء مغربي التنورة الطويلة البليسيه المصنوع من مزيج قماش الجلد مع الدانتيل باللون الأسود، وخصرها مصنوع من المطاط المزركش، مما أضفى عليها لمسات عصرية، وقد نسقت معها تيشيرت قطنيًا باللون الأبيض، وحذاء من دون كعب مزيّن بإكسسوار معدني باللون الفضي.

إطلالات ميساء مغربي بالتنورة الطويلة متنوعة ولافتة، جمعت بين النمط الأنثوي مع لمسات من العصرية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار الشبابية المحتشمة.

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