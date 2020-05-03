تعرفي علي كيفية تعليم الأطفال أصول الإتيكيت

تتساءل الأمّهات عن العمر المُناسب لبدء تعليم قواعد الإتيكيت لبناتهن؟

وللإجابة عن السؤال، يؤكد خبراء الإتيكيت أن الوقت المثالي لتعليم البنات قواعد الإتيكيت، يكون مع تحدّث الصغيرات بكلمات واضحة ومفهومة، أي ابتداءً من عمر 3 سنوات تقريبًا، وبعدها من سنوات العمر.

وفي سنّ الثلاث سنوات، يجب أن تتحدث الأم مع ابنتها عن قواعد الإتيكيت، بشكل بسيط وسهل.

يقدّم 8 قواعد أساسية من قواعد الإتيكيت يجب تعليمها لابنتك ابتداء من عمر ثلاث سنوات:



1. الحرص على ترديد كلمات "شكرا" و" من فضلك" و"أنا آسفة" عند الضرورة.

2. استخدام المناديل بشكل صحيح، وعدم لمس الأنف باليدين أو مسحه بالكم.

3. غلق الفم، أثناء مضع الطعام.

4. البعد عن وضع المرفقين على الطاولة، أثناء تناول الطعام.

5. البعد عن مقاطعة أي شخص أثناء تحدثه مع شخص آخر.

6. البعد عن مناداة أي شخص بالغ باسمه، إلا إذا طلب ذلك.

5. طرق الباب المغلق دائمًا قبل فتحه.

7. تغطية الفم عند العطس أو السعال.

8. من الضروري تعليم الإبنة أن تكون ضيفة "خفيفة" في منزل الآخرين، بالقول لها: "عند زيارتك لمنزل أحد أفراد العائلة مع والديكِ، يجب أن تتحدثي بأدب وبصوت مٌنخفض، وتشكري صاحب المنزل على استضافته لكِ".

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