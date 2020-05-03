أجمل موديلات الفساتين باللون الأحمر من النجمات العالميات

القاهرة – لايف ستايل
تألقي مع من تحبين بإطلالة يعنونها اللون الأحمر الجذاب والجريء. الكثير من التصاميم التي قدمتها الدور العالمية، حملت لمسة من الجرأة والأنوثة، وتنوّعت في أقمشتها وقصاتها. منها الفساتين القصيرة ومنها الطويلة، منها ما زيّنه الكشكش ومنها ما رُصّع بالأحجار... ولكن ما يجمعها كلها هو أنها تليق بمناسبة رومانسية كهذه المناسبة.
ومن إطلالات النجمات العالميات، اللواتي يتمتعن بأجسام رشيقة وحضور لافت، اخترنا لك بعض الفساتين باللون الأحمر والتي ارتدينها في مناسبات مختلفة. منهن من أرادت المحافظة على كلاسيكية الإطلالة كما فعلت النجمة ميشيل ويليامز التي اختات فستاناً أحمر طويلاً تزيّنه عقدة على ياقته من توقيع دار لويس فويتون، ومنهن من أرادت أن تضع لمسة غريبة وجريئة على طلّتها كما فعلت مدونة الموضة والمصمّمة ستورم كيتينغ التي انتعلت حذاء شتوياً من المخمل الأسود مع فستانها المرصّع بالباييت..
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