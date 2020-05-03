موديلات أزياء رسمية للممتلئات بأسلوب المدونة روان

تشتهر المدونة روان بجمال وجهها الأخاذ، وعلى الرغم من أنّ جسدها ممتلئ، إلا أنها تعرف اختيار ما يناسبها وتنسيق اطلالتها، لتُبرز مواضع الجمال في قوامها، فهي تركز على إبراز خصرها مثلًا، باستعمال الأحزمة أو القصات الضيّقة في هذه المنطقة، كما تحرص على أن تكون تسريحة شعرها ناعمة كي لا تزيد من حجمها.

إطلالات عصرية وأنيقة بأسلوب روان:

خلال جلسة تصوير، اختارت روان فستان ميدي باللون الوردي بأكمام تصل حد الكوع، وقبة عالية مزركشة، وحزامًا متوسط العرض على الخصر، نسقته مع حذاء برأس مدبب وكعب عالٍ، بلون الفستان نفسه، واختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة وفرق في الوسط، لتظهر باطلالة أنثوية ناعمة جدًّا.

ولمناسبة رسمية، ارتدت روان جمبسوت أسود بقبة مدورة وأكمام طويلة من الشبك المطرز، مزيّنًا بتطريزات وترتر على الصدر، ضيّق طبعًا على الخصر، ويستمر بقصة ضيّقة إلى أن يزداد عرضه من الركبة إلى الأسفل، نسقته مع أقراط ناعمة، وساعة وإسوارة وخاتم واحد، وتسريحة شعر مالس بفرق جانبي، زادتها جمالًا، فبدا قوامها متناسقًا ولافتًا.

روان في جمبسوت أسود

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وللسجاة الحمراء اختارت روان فستانًا أبيض ماكسي، بقصة ضيقة، مطرزًا باللون الذهبي تطريزات ناعمة بعيدة عن البهرجة، بأكمام طويلة، واختارت أن يزيّن الفستان كايب من الشيفون الأبيض، ليكسر من القصة الضيّقة للفستان، فيحافظ على جمال الاطلالة، كون قوامها يميل إلى الامتلاء، وتسريحة شعرها ناعمة وطبيعية مع ماكياج ناعم وأحمر شفاه باللون الأحمر، لوك ناعم ولافت ناسب قوام المدونة روان.

اطلالات عصرية وأنيقة تختارها روان، تركز فيها على مواقع الجمال في قوامها، فنجدها تركز على إبراز خصرها، وغالبًا ما تختار الأكمام الطويلة أو المتوسطة الطول، تبتعد عن البهرجة والمبالغة بالألوان والأقمشة، وتختار تسريحات شعر ناعمة ومكياجًا طبيعيًّا، إذا كنتِ من صاحبات القوام الممتلئ، لا تترددي واستوحي من أسلوب روان.

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