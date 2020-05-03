دراسة تكشف عن سبب جديد مفاجئ لارتفاع معدل وفيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوي فيتامين "د" قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة والموت بفيروس كورونا المستجد، كما أوضحت صحيفة "Daily mail" البريطانية.

وقارن البحث متوسط مستويات فيتامين د في 20 دولة أوروبية مع معدل الإصابة بـ COVID-19 وكذلك عدد الوفيات.

وكشف البحث أن البلدان ذات مستويات فيتامين D منخفضة، شهدت معدلات مرتفعة من الإصابة والوفيات بمرض COVID-19.

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تدعم هذه النتيجة دراسة منفصلة، اكتشفت أيضًا أن فيتامين "د" قد يحسن فرصة الحالات في الشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا.

دراسة أخرى من جامعة غرناطة وجدت أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D شهدوا انخفاضًا بنسبة 50 في المائة في التهابات الصدر.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 3.4 مليون حالة، وما يزيد عن 240 ألف حالة وفاة.