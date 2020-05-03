احذري إعادة تسخين بقايا هذه الأطعمة.. قد تصيب بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

سفرة إفطار رمضان عادة ما تتنوع بالكثير من الأطعمة والأصناف في مختلف البيوت العربية، خصوصًا في "العزومات"، وهو ما يتسبب في فائض من الأطعمة الصالحة للتناول في اليوم التالي، لكن هل من خطورة عند إعادة تسخين بعد الأطعمة، وهل بالفعل تتحول إلى مادة مُشبّعة بالسموم؟

يحذر خبراء التغذية من تناول بقايا الطعام وخاصة الأرز التي يتم حفظها في الثلاجة ويعاد تسخينها مرة أخرى، لما تسببه من مشاكل صحية قد تصل إلى اضطرابات الجهاز الهضمي وخطر التسمم الغذائي.

- الأرز:

"تعد بكتيريا (عصية سيريوس) في مقدمة أنواع البكتيريا الممرضة والمنتشرة بشكل كبير في الأزر المجفف، والتي تسبب العديد من الحالات المرضية" وفق ما يقول بنجامين تشابمان أخصائي السلامة الغذائية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية،

ويضيف: "تتواجد عادة هذه البكتيريا في التربة والمواد الغذائية، لكن بعض السلالات الضارة منها هي من يسبب العديد من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء إلى الإنسان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع أن هذا النوع من البكتيريا يظل حيًا حتى أثناء عملية الطهو في حال الاحتفاظ بالأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة، لتتكاثر وتتضاعف هذه الجراثيم، ومن غير الواضح عدد حالات التسمم بهذه البكتيريا، إلا أن التقارير الصادرة عن مركز الوقاية ومكافحة الأمراض أشار إلى مسئوليتها عن 2% من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

ويجب أن تبقى إما الأرز المسلوق ساخنا أو تبريده بسرعة ونقله إلى الثلاجة في غضون ساعتين من الطهو، إذ إن الأرز المسلوق أو المقلي يجب ألا يتم تخزينه في ظل ظروف دافئة، خاصة في نطاق 15-50 درجة مئوية.

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- السبانخ

تنشط البكتيريا مرة أخرى عند إعادة تسخين السبانخ، بالإضافة إلى النترات الموجودة بها تتحول إلى سموم، كما أن أكسدة الحديد بعد التسخين، تسبب العديد من الأمراض، والتسمم لبعض الأشخاص، وذلك وفقًا لما ذكره موقع " bustle".

- الفراخ

عند ترك الفراخ في المطبخ تتراكم عليها البكتريا، وعند إعادة تسخينها مرة أخرى قد يتم تكسير البروتين الموجود بها، ما قد يسبب تسممًا غذائيًا أو اضطرابات في المعدة.

لذا من الأفضل عند إعادة تسخينها أن تكون على درجة حرارة عالية، واحذر وضعها في الميكروويف على الأخص، إذ لا تصل إليها الحرارة بالقدر الكافي في جميع الأجزاء ما يعوق قتل البكتيريا.

- البطاطس

البطاطس أيضًا من أنواع الأطعمة التي من السهل أن ينمو عليه بكتيريا تسمى بـ botulinum المسببة للتسمم، عند تركها بعد طهيها للمرة الأولى في درجة حرارة الغرفة ثم إعادة تسخينها، إذ إن التسخين لا يستطيع قتل هذه البكتيريا، لذا من الأفضل تخزينها في الثلاجة.

- المشروم

يجب تناول المشروم بعد طهيه مباشرة، أو وضعه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة حتى لا تتراكم البكتيريا عليه سريعا، وغير ذلك يصبح إعادة تسخينه مشكلة تضر بالجهاز الهضمي وتولد سموما في جسم الإنسان.

- البيض

البروتين الموجود في البيض عند إعادة تسخينه يسبب أضرار على أجهزة الجسم، لا يجب تناوله بعد الطهي مباشرة، أو تناوله باردً بعد فترة من الوقت، وذلك لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي على الكثير من النيتروجين وبسبب إعادة التسخين التأكسد ما يؤدي إلى أضرار بالغة على صحة الإنسان.

- الزيت

يجب عدم إعادة تسخين زيوت الأفوكادو والبندق والجوز والكتان، لأنها تتحول إلى دخان عند التسخين ما يسبب أضرارا كبيرة على صحة الإنسان.