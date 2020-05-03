الشيف شربيني: "مفيدة شيحه لابسة جلابية بكرانيش".. والإعلامية ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سادت أجواء من المرح والفكاهة بين الشيف شربيني والمذيعة مفيدة شيحة خلال حلقة اليوم العاشر من برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع على فضائية "سي بي سي".

وظهرت مفيدة وهي ترتدي عباءة باللون الأزرق ذات أكمام متعددة الأطباق، ليعلق عليها الشيف شربيني قائلا: "لابسة جلابية بكرانيش".

ردت عليه مفيدة قائلة: "يا جماعة أنا لابسة فستان مصري، أنا جايبة منها الأحمر والأخضر والفوشيا، لأن ألوانها جميلة وظريفة ومناسبة للصيف".

"الشيف ومفيدة" تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني، لتحضير أشهى الوصفات وأصناف الطعام لمائدتي الإفطار والسحور يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.