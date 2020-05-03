احذر.. هذه الأشياء تتلف عند تطهيرها بالكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح استخدام الكحول جزء لا يمكن التخلي عنه في يومنا، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات يوميًا.

تطهير كل شيء في أيدينا والمنزل ضرورة، ولكن هناك أشياء تتلف عند استخدام الكحول مباشرة عليها، كما أوضح موقع "bestlifeonline".

الهاتف

الموبايل أكثر الأشياء التي نحملها يوميًا، لذا من الضروري تنظيفه بشكل دائم حتى لا يتسبب في إصابتنا بفيروس كورونا المستجد، فيجب عدم وضع الكحول مباشرة على الهاتف، بل على قطعة قماش ثم مسح الجهاز بها.

المجوهرات

استخدام المنتجات التي تحتوي على الأمونيا أو المبيضات، وكذلك معجون الأسنان مع المجوهرات المصنوعة من الأحجار الكريمة أو المعادن، يؤدي إلى تلفها.

من الأفضل استخدام الماء والصابون لتنظيف المجوهرات والحفاظ عليها، والتخلص من الجراثيم.

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المحافظ الجلد

تعقيم المحافظ الجلد برش الكحول المباشر عليها، يعرضها إلى التدمير، لذلك في حال استخدمت الكحول بشكل مباشر على المحفظة، استخدم قطنة أو قماش لمسح المطهرات الزائدة، ثم اترك المحفظة تجف في مكان جيد التهوية بعيدًا عن الشمس.

الجرانيت

استخدام المطهرات مباشرة على الجرانيت في المنزل يؤدي إلى تلفها بسبب تأكسد المواد الكيميائية، لذلك يجب استخدام الماء والصابون فقط أو صودا الخبز.

الخشب

لا يجب استخدام المطهرات على الأسطح الخشبية غير المعالجة لأنه ستمتصها وسيصعب معالجتها.

السيارة

استخدم الصابون والماء لتنظيف السيارة من الداخل، لأن المطهرات قد تؤدي إلى إزالة القشرة بالطبقة الداخلية في السيارة.