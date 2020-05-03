أزياء للعمل من المنزل على طريقة روزي هنتيغتون وايتلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - الكثيرات من النساء أصبحن يمارسن مهنهن من البيت؛ بسبب الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، وكثيراً ما يقمن باجتماعات العمل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وينصح الخبراء بأن تعتمدي إطلالات أنيقة ومريحة، حتى في أثناء وجودك في المنزل خلال أوقات الدوام؛ لتكوني أكثر إنتاجية وفعالية، ولهذا فقد جمعنا لكِ بالصور أفكار تنسيقات لأزياء العمل من المنزل، من روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley لتستوحي أجمل الإطلالات الناعمة والمريحة.



تنسيق كلاسيكي بالتنورة والقميص اعتمدته روزي هنتيغتون:

تنورة ميدي نسقتها روزي هنتيغتون وايتلي مع قميص أبيض



اعتمدت روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley إطلالة كلاسيكية أنيقة، بإمكانك أن تستوحي منها لتنسيق العمل من المنزل، وقد اختارت تنورة ميدي باللون الأسود، بقصة ضيقة؛ وصل طولها إلى أسفل حد الركبة، ونسقت معها قميصًا أبيض أوفر سايز، وأكملت اللوك بصندل أسود بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد العسلي.

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لوك مريح وأنيق بالجينز والكارديغان نسقته روزي هنتيغتون:

لوك ناعم في الجينز والكارديغان نسقته روزي هنتيغتون وايتلي



لوك ناعم ومريح نسقته روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley وقد اختارت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق، نسقت معه تيشيرت باللون الأبيض السكري، ومن فوقهما اعتمدت كارديغان طويلًا باللون البيج، وأكملت اللوك بصندل من الجلد باللون البيج أيضاً.

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روزي هنتيغتون في لوك بدرجات لونية هادئة:

لوك ربيعي ناعم اعتمدته روزي هنتيغتون وايتلي



اختارت روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley تنسيقًا أنيقًا بألوان هادئة، مثاليًا لإطلالات العمل من المنزل، وكان عبارة عن بنطلون قماشي بخصر عالٍ باللون الرمادي، وبقصة أرجل واسعة، زيّنت خصره بحزام رفيع من الجلد البني، واختارت معه توب باللون الأبيض، ومن فوقهما اعتمدت بليزر صيفيًا باللون البيج، وأكملت اللوك بحذاء من الشبك من بوتيغا فينينا Bottega Veneta.

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فستان أسود ناعم اختارته روزي هنتيغتون:

فستان أسود ناعم نسقته روزي هنتيغتون وايتلي بأسلوب أنيق



إطلالة اتسمت بالأنوثة والأناقة، نسقتها روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley وقد اختارت فيها فستان ميدي باللون الأسود مصنوعًا من قماش القطن بقصة بسيطة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، ومجوهرات ذهبية ناعمة، واختارت معه حقيبة يد من الجلد باللون العسلي.





شاهدي إطلالات روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley الأنيقة والعملية، واستوحي منها أفكار إطلالات للعمل من البيت في فترة الحجر المنزلي.

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