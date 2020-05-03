للسمراوات إطلالات من وحي الفاشينيستا روميساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - تحرص الفاشينيستا روميساء على نشر صور عبر حسابها على إنستجرام؛ بـ إطلالات كاجوال تناسب أغلب الفتيات في عمرها، لذا جمعنا لكنَّ هذه الخيارات الشبابية المريحة؛ لتتأنقنَ بها في العمل، وفي مناسباتكن البسيطة.



الفساتين الشبابية

الفساتين الشبابية



تتأنق روميساء بالفساتين الخفيفة ذات الألوان المحايدة كالأبيض والأسود، وتختار الموديلات البسيطة المزيَّنة بالأزرار من المنتصف، أو بقماش شفاف في الأكمام والجزء العلوي، وتُكمل بساطة إطلالتها بالإكسسوارات المتعددة؛ بتصميمات بسيطة مناسبة للشابات.

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تنسيقات عملية

تنسيقات عملية



تحتار الفتيات الشابات في اختيار أزياء عملهن، حيث يحرصن على الظهور بإطلالة أنيقة ومريحة في الوقت ذاته، ونسقت روميساء عدة إطلالات عصرية للعمل، منها بنطال أحمر مع بلوزة بيضاء بتصميم بسيط وعصري، وتجملت ببنطال كاروهات أسود مع بلوزة صفراء، وتأنقت ببليزر وبنطال باللون النيلي مع بلوزة سوداء، وتزينت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض، مع بليزر بخطوط باللونين الأسود والأبيض.



إطلالات كاجوال

إطلالات كاجوال



عن الإطلالات الكاجوال المريحة، ظهرت روميساء بتنورة بيليسيه زرقاء مع بلوزة صوفية باللون البني، وأطلّت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة بسيطة صفراء، واختارت بنطالًا بكاروهات رمادية مع بلوزة سوداء بأكمام منفوخة وشفافة.

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