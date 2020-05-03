موضة الأبيض والأسود تستعيد رونقها خلال أسابيع الموضة العالمية ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - في موسم ربيع 2020، يعود مزيج موضة الأبيض والأسود ليستعيد رونقه، ويؤكد على تصدره قائمة اتجاهات الموسم. فهذا الاتجاه ليس بجديد، إنما هو كلاسيكي يتجدد في كل موسم، حيث نراه على منصات عروض أهم الدور العالمية خلال أسابيع الموضة، سواء كان ذلك في الخريف أو في الربيع.

موضة المونوكروم بالأبيض والأسود من عرض كلوي Chloe



وقد طرحت الكثير من العلامات التجارية وأهم دور الأزياء موضة الأبيض والأسود ضمن مجموعاتها لموسم ربيع 2020؛ فظهر ذلك من خلال قماش متنوع بالنقشات بالأبيض والأسود أو من خلال المزج بيت القطع السادة، على منصات أسابيع الموضة العالمية لمسة من الكلاسيكية المترفة من خلال قطع لا تفنى ولا تزول.

تعرفي معنا اليوم على أبرز إطلالات الموسم من موضة الأبيض والأسود لكي تنسقيها بالطريقة الصحيحة وتتألقي في ربيع 2020.

موضة الأبيض والأسود لربيع 2020 من منصات أسابيع الموضة العالمية

موضة البولكا دوت بالأبيض والأسود لربيع 2020

فستان بولكا دوت بالأسود والأبيض من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



وجدت موضة البولكا دوت ترحيباً كبيراً على ساحة الموضة خلال أسابيع الموضة الخاصة بهذا الموسم. فرصدناها بتصاميم فائقة الأنوثة أعادتنا في الذكرة إلى سنوات السبعينات الراقية.

ظهرت موضة البولكا دوت بالأبيض والأسود بشكل كبير على منصة ألتوزارا Altuzarra من خلال الفساتين الصيفية المصممة من الحرير والشيفون والمحددة على الخصر بواسطة الأحزمة متوسطة العرض.

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موضة التقليمات بالأبيض والأسود لربيع 2020

التقليمات بالأبيض والأسود من ألتوزارا Altuzarra



لن تكتمل موضة موسم الربيع والصيف دون التقليمات، فهي توحي لنا بالشمس والبحر والجو الجميل. وقد ظهر متبعو موضة الأبيض والأسود بقوة على منصة دار ألتوزارا Altuzarra من خلال التنانير الميدي والفساتين الصيفية بامتياز.

موضة الكارو بالأبيض والأسود لربيع 2020

تونيك بتصميم كارو أبيض وأسود من بالنسياغا Balenciaga



موضة الكارو أساسية في كل موسم، وقد رصناها هذا الربيع 2020 بالأبيض والأسود وبطبعات كبيرة الحجم على الفساتين القصيرة ضمن مجموعة شانيل Chanel، وكذلك من خلال تصميم التونيك المحتشم والراقي من عرض بالنسياغا Balenciaga.

موضة المونوكروم بالأبيض والأسود لربيع 2020

إطلالة مونوكرون من شانيل Chanel



لأن المزج بين الأبيض والأسود يعد منذ القدم موضة مونوكروم كلاسيكية لا هروب منها، لاحظنا ظهورها بشكل كبير على منصات عروض ربيع 2020. فجاءت بتصاميم أنيقة من خلال التوب والتنورة القصيرة أو الطويلة ضمن عرض شانيل Chanel.

موضة نقشات الحيوانات بالأبيض والأسود لربيع 2020

فستان بنقشات الحيوانات من بالنسياغا Balenciaga لربيع 2020



لأن موضة نقشات الحيوانات لم تغِب عن أبرز اتجاهات موسم ربيع 2020، ظهرت هذه الصيحة أيضاً بالأبيض والأسود فرصدانا من خلال تصميم لفستان موديست عصري بنقشات الحيوانات من بالنسياغا Balenciaga. نسقيه مع حقيبة وحذاء باللون الأسود أو الأحمر لكسر الروتين.