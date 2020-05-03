موديلات عبايات وجلابيات ملونة موضة 2020 للحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - بعد تطبيق نظام الحجر المنزلي في أغلب العواصم العربية بات المكوث في المنزل أمرًا واقعًا علينا التأقلم عليه، لذا أحببنا أن نقدم لكِ مجموعة من العبايات والجلابيات التي يمكن أن تستوحي منها لتجديد اطلالتك في المنزل.

تابعي المزيد: عبايات سوداء وملونة من مريم الياسي



عبايات ملونة بأكمام منفوخة موضة الموسم

عباية ملونة من تصميم Marmar Halim



ابتكرت المصممة المصرية مرمر حليم Marmar Halim مجموعة فخمة من العبايات لمناسبة شهر رمضان طغت عليها صيحة الأكمام المنفوخة Puffy Sleeves، تناسب هذه الصيحة النحيفات ممشوقات القامة، تفاديها تمامًا اذا كنتِ قصيرة حتى لا تطغى على قامتك وتظهرك بجسم ممتلئ.

تابعي المزيد: نصائح لاختيار الأزياء الرمضانية من مصممة الأزياء

قفاطين ملونة بياقة V Neck موضة 2020

قفطان من توقيع Dima Ayad



هيمنت القفاطين الواسعة المصممة بياقة V Neck على مجموعات 2020، لفتنا التصميم المطرز بالطول من توقيع ديما عياد Dima Ayad والذي نرشحه بقوة لإطلالات المساء كما أعجبنا القفطان الأصفر ذي التطريز الناعم من مجموعة Koraar، تناسب هذه الموديلات كافة أشكال القامات وتنسجم كثيرًا مع البشرة السمراء.

تابعي المزيد: قفاطين رمضان والعيد من وحي أسماء المنور

Advertisements



عبايات ملونة بموديل المعطف آخر موضة

عباية من تصميم Anatomi



كما في مجموعات الشتاء، ها هي العبايات المصممة على طراز المعطف تثبت حضورها في المجموعات المخصصة للربيع، من جهتنا رأينا في الموديلات الموقعة من أناتومي Anatomi وبوقصة Bouguessa خيارات مثالية لإطلالات المنزل، نسقيها مع بناطيل واسعة عالية الخصر لتخفي البطن البارز.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مغربية لرمضان من وحي صفاء حبيركو

عبايات مخططة موضة ربيع 2020

عباية من توقيع Aywa London

تثبت العبايات المطبعة بالخطوط العامودية حضورها اللافت موسم بعد موسم، قدمت ماركة Aywa London عبايات اتسمت باللمسة العصرية التي تؤهلها لتكون القطع المفضلة للشابات، نسقيها مع بنطال جينز بخامة ناعمة وتوب أبيض لإطلالة تزيد من طولك تناسب



المنزل، كذلك ننصحك بمشاهدة العبايات البيضاء المطرزة بالطول من ماركة By Nouma، ارتديها مع جلباب واسع على غرار عارضة الماركة الشهيرة.

تابعي المزيد: عبايات وجلابيات ملونة ارتديها بالحجر المنزلي