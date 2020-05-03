تنسيقات مناسبة للشابات المحجبات من وحي شهد الزهراني

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - تُعَدُّ شهد الزهراني إحدى الشابات المُلْهِمات في الخليج بمجال الموضة والأزياء، ولتنسيقاتها المميزة جمعنا للمحجبات هذه الخيارات.
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خيارات عصرية بالمعاطف
تتزين الكثير من المحجبات بالمعاطف الأنيقة والمختلفة، ومنها ارتدت شهد معطفًا طويلًا وبنطالًا باللون الرمادي المصمم بالمربعات البيضاء مع بلوزة وحجاب يكسوهما اللون الأسود، وظهرت بمعطف أصفر عصري مع بنطال وحجاب باللون الأبيض، وأطلت ببليزر وبنطال يكسوهما اللون الأزرق مع حجاب وبلوزة باللون الأسود، واختارت معطفًا عنابيًّا عصريًّا مع إطلالة يكسوها اللون الأسود.
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تنسيقات شبابية بسيطة
لتنسيقات شبابية مناسبة للظهور اليومي، تجملت الزهراني ببنطال جينز وبلوفر زهري، وتأنقت بقميص أبيض وتنورة بنفسجية أنيقة.
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إطلالات اللون الأسود
اعتمدت شهد إطلالات اللون الأسود المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها نسقت بنطالًا وبلوزة ومعطفًا وحجابًا باللون الأسود، وتألقت ببنطال أبيض مع معطف طويل أسود مزين بالأبيض، وتميزت بعباءة سوداء مزينة بالأبيض مع حجاب أسود.
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