كيف تطبقين البرونزر الصيفي ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - يعتبر البرونزر من أساسيات مكياج المرأة في الصيف، سواء في ذلك البيضاء والحنطية والسمراء. فسمرة الصيف ووهج الشمس على البشرة أمران ضروريان لكلّ النساء. لهذا، "الخليج 365" تختصر عليك صيف 2020 بخطوات بسيطة ومن دون التعرّض للشمس، الحصول على السمرة الذهبية، وتوضح لك بعض الأمور التي تتعلق بتطبيق البرونزر.



تعرّفي في هذه السطور إلى خطوات تطبيق البرونزر. وهي خطوات تُعتبر الأصعب، في حين أنّ تطبيقها بشكل خاطئ قد يظهرك بشكل غير مرغوب فيه :



تجهيز البشرة

مكياج برونزي

يُفضّل وضع البرونزر على بشرة نظيفة وخالية من الشوائب ، لذا من الأفضل عمل تقشير للبشرة قبل وضع البرونزر. كذلك يجب غسل البشرة بالماء، ثمّ ترطيبها بالكريم قبل وضع البرونزر بفترة، بحيث تتشرّب البشرة الكريم جيّداً ولا يتبقى منه أيّ آثار.

اختيار الفرشاة

الفرشاة الملائمة



من الأفضل وضع البرونزر باستخدام فرشاة كبيرة ذات شعيرات ناعمة.





وضع البودرة أو كريم الأساس

وضع البودرة



ضعي طبقة من البودرة أو كريم الأساس المعدني على بشرتك قبل وضع البرونزر، مع مراعاة عدم استعمال كريمات الأساس السائلة، لأنّها تسبب تكتل البرونزر على الوجه وتُفسد مظهره تماماً.

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وضع البرونزر على البشرة

ضعي البرونز بالطريقة الصحيحة



ضعي كمية من البرونزر على الفرشاة، ثمّ انفضيها إلى داخل العبوة برفق، للتخلص من الكميّة الزائدة.

ابدئي بوضع البرونزر على الجزء العلويّ من جبهتك، ثمّ على واجهة الأنف، بدءاً من الأعلى وإلى الأسفل.





الماسكرا الملوّنة

الماسكارا الزرقاء



إذا كنتِ من محبي الماسكرا، ننصحك بعكس روتينك اليومي في هذا الموسم؛ وذلك من خلال التخلّي عن استخدام الماسكرا التقليدية السوداء، ثم إضافة بعض التغيير إلى مكياج عيونك، كأن تضعي الماسكرا السوداء التي تحبّينها، قبل أن تضعي فوقها الماسكرا الملوّنة؛ فهي ستعمل على إبراز مكياج العيون بشكل أفضل وأجمل. يُمكنك استخدام أنواع الماسكرا الملوّنة، مثل الزرقاء أو الخضراء أو حتى ذات اللون البنفسجي.



أحمر شفاه صارخ

أحمر شفاه مات



اتركي جانباً ألوان أحمر الشفاه التقليدية، وجدّدي إطلالتك في الصيف بألوان أحمر الشفاه الزاهية والصارخة التي تناسب جميع ألوان البشرة. اختاري أنواع أحمر الشفاه المخمليّ أو غير اللمّاع فهي الأفضل نهاراً. أمّا إذا أردتِ أن تُضفي لمعةً على شفتيك، فضعي قليلاً من ملمّع الشفاه الشفاف أو باللون المشمشي.