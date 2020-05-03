عطور عالمية جديدة لإطلالة جذابة ومكتملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - يشكل شراء العطور متعةً وهواية محببة جداً لدى كثيرات من النساء، فإذا كنت من هواة تغيير عطرك من موسم الى الآخر، فإننا رصدنا لك في هذا المقال مجموعة عطور عالمية جديدة، لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي جديد لهذا الموسم.



Calvin Klein CK Everyone

Calvin Klein CK Everyone



إنه عطر مميز من كالفين كلاين Calvin Klein، للنساء والرجال، وهو يحتوي على نغمات الحمضيات التي تحسن المزاج وترفع المعنويات، إضافة الى رائحة خشب الأرز الآسرة، الى جانب قاعدته المسكية اللطيفة. وهو يشكل خياراً رائعاً كون سعره مدروساً ورائحته صيفية رائعة.

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A.N Other WF/2020

A.N Other WF/2020



إنه عطر شخصي للغاية، فرائحته حلوة وخفيفة تأسر القلوب، وهو يرتكز على رائحة الباتشولي الشهية، التي تم تحديثها في هذا العطر، وقد أتت ممزوجة مع النغمات الخشبية المألوفة والورد. يلائم هذا العطر مختلف الأوقات، لا سيما المسائية، ورائحته تدوم طويلاً.



Juicy Couture Viva La Juicy Pink Couture

Juicy Couture Viva La Juicy Pink Couture



يرتكز هذا العطر في تركيبته على نغمات حلوة وشهية للغاية، تضفي على إطلالة المرأة تميزاً وجمالاً، في مقدمها البطيخ والفانيليا والفراولة... جربي هذا العطر خلال هذا الصيف وخلال الأوقات المرحة التي تمضينها برفقة الأصدقاء، فهو يبث فيك النشاط والحيوية ويمنحك رائحة آسرة تدوم طويلاً.

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Miu Miu Twist Eau de Toilette

Miu Miu Twist Eau de Toilette



إذا كنت تفتشين عن عطر خفيف وناعم ملائم لفصل الربيع والصيف، فإن عطر Miu Miu Twist Eau de Toilette

سيكون أحد أفضل خيارات العطور النسائية لهذا الموسم، فهذا العطر الجديد يمزج بين نغمات العنبر وحبوب التونكا والماندرين والتفاح، التي تكون في البداية قوية وسرعان ما تخف لتصبح ناعمة للغاية



Henry Rose Queens & Monsters

Henry Rose Queens & Monsters



يُعتبر هذا العطر مزيجاً دافئاً ومنعشاً من النغمات الفواحة، القوية والمركزة، التي تدوم لساعات طويلة لتمنحك رائحة مميزة وآسرة، فهو يعتمد في تركيبته على رائحة الفانيليا وخشب الصندل والياسمين. إنه عطر أنيق مناسب لكافة الأوقات والمناسبات.



Bulgari Rose Goldea Blossom Delight

Bulgari Rose Goldea Blossom Delight



إذا كنت من عشاق عطور الورد، فلا شك أنك ستسعدين كثيراً بعطر بولغاري الجديد Bulgari Rose Goldea Blossom Delight، فهو يحتوي على ملاحظات الورد الدمشقي وبتلات الورود ورائحة الأزهار الكلاسيكة، كما يشتمل على الياسمين والمسك الأبيض.

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