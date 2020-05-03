تسريحات ناعمة للشعر الطويل مستوحات من النجمات لإطلالة حيوية في الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 مايو 2020 12:59 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، فإنت محظوظة جداً، فهو يمنحك الفرصة للاستمتاع بإجمل تسريحات الشعر التي لا تستغرق منك سوى القليل من الوقت خلال الحجر المنزلي. وتشكل النجمات في هذا المجال، مصدر الإلهام الرئيسي لكل سيدة. ولذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات ناعمة للشعر الطويل مستوحاة من النجمات، فلا تترددي في اعتمادها خلال الحجر المنزلي لإطلالة حيوية وجذابة.



تسريحة الشعر نصف المرفوع



إذا كنت من محبات موضة السبعينات، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع مع البوف ذات الحجم الكبير بأسلوب العارضة العالمية ناعومي كامبل Naomi Campbell، فهذه التسريحة الفضفاضة تجعل شعرك يبدو كثيفاً وحيوياً وأكثر حجماً.

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تسريحة الكيرلي المنسدلة

تسريحة الكيرلي المنسدلة



هذه التسريحة أنيقة وعملية في الوقت نفسه، حيث يكون فيها الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين بتموجات مصقولة، فاعتمديها مع الغرة الجانبية على طريقة أمل كلوني Amal Clooney. تلائم تسريحة الكيرلي المنسدلة مع الغرة الجانبية جميع النساء حيث تتناغم مع كافة أشكال الوجوه، لا سيما الوجه الطويل، فلا تترددي في تجربتها خلال الحجر المنزلي.

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تسريحة الشعر المستقيم المنسدل

تسريحة الشعر المستقيم المنسدل



لإطلالة في غاية النعومة في الحجر المنزلي، تعد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل الخيار الأمثل، فهي تؤطر ملامح الوجه وتبرزها وتمنح المرأة مظهراً أنيقاً. اعتمديها مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذن من جانب واحد، وذلك على طريقة النجمة ساندرا بولوك Sandra Bullock.

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تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف

تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف



تعد تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف من أفضل الخيارات للحجر المنزلي، وأكثرها سهولة، حيث لا تتطلب منك الكثير من الوقت، كما أنها تعد طريقة مضمونة لتسريحة ثابتة طوال النهار، ولإبراز جمال عينيك وتسليط الضوء عليهما. اعتمديها على طريقة النجمة هايدي كلوم Heidi Klum.



تسريحة الضفيرة الفضفاضة

تسريحة الضفيرة الفضفاضة



اسحبي شعرك الى الخلف واجعليه على شكل ضفيرة عفوية فضفاضة، فذلك سيمنحك إطلالة في غاية الحيوية . إذ إن تسريحة الضفيرة الفضفاضة هي من أجمل التسريحات الأنثوية الناعمة التي تمنخ المرأة طلة عفوية جذابة بعيداً عن المبالغة والتعقيد. اعتمديها بأسلوب النجمة مارغوت روبي Margot Robbie.

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