ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاده الـ45 على طريقة "كورونا"

احتفلت فيكتوريا بيكهام، زوجة ديفيد بيكهام، لابع لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بعيد ميلاده الـ45 بكشل مختلف عن السنوات السابقه بسبب إجراءات العزل المنزلى المفروضة فى المملكة المتحدة وأغلب دول العالم للحد من نمو فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ورغم القيود المفروضة على الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى لتجنب الإصابة بالفيروس التاجى، إضافة إلى التحذير من التجمعات والتواجد فى أماكن مزدحمة، إلا أن كل هذه الأمور لم تمنع فيكتوريا بيكهام، من الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، فرغم عدم قدرتهم على السهر والاحتفال وسط الأصدقاء، إلا أنها نشرت، مقطع فيديو يستعرض اللحظات الأسرية السعيدة التى قضاها بيكهام معها ومع أطفالهم على مدار السنوات الماضية.

ويظهر ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا، وأبنائهم، بروكلين بيكهام، وروميو بيكهام، وكروز بيكهام، وهاربر بيكهام، فى صور ومشاهد قصيرة خلال مقطع الفيديو أثناء رحلاتهم الصيفية وسهراتهم واحتفالاتهم وخلال قضاء أوقاتهم العائلية فى المنزل على مدار السنوات الماضية، وبهذه المجموعة من الذكريات تكون قد عوضت فيكتوريا زوجها فقدانه تنظيم حفل كبير.

وكتبت فيكتوريا بيكهام، فى تعليقها على مقطع الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "عيد ميلاد سعيد لأبى.. احتفال فى الحجر الصحى.. نفتقد بروكلين بيكهام وجميع أصدقائنا وعائلتنا اليوم.. نحن جميعا نحبك كثيرًا".

وكان الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد السابق، كان قد هنأ زميله فى النادى الملكى الإسبانى ديفيد بيكهام، نجم وقائد المنتخب الإنجليزى السابق، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم 2 مايو، متمما 45 عاما، حيث أنه مواليد عام 1975.

ونشر كارلوس، صاحب التسديدات القوية، صورة له مع بيكهام، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا صديقى.. أطيب التمنيات أخى الأكبر".

من ناحية أخرى، كشف ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، عن اللحظة التى اكتشف ضرورة اعتزال كرة القدم ووداع المستطيل الأخضر، وقال قائد منتخب إنجلترا السابق، فى تصريحات مؤخرا لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، إن مواجهة برشلونة بقيادة ليونيل ميسى فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان فى صفوف باريس سان جيرمان كانت اللحظة التى دفعته لترك كرة القدم، وكان بيكهام وقتها يبلغ من العمر 37 عاما، بمواجهة ميسى الذى كان لم يتجاوز سن الـ25.

وأشار بيكهام فى تصريحاته إلى أنه عانى كثيرا فى "احتواء" النجم الأرجنتينى ميسى فى وسط الملعب، خلال المواجهة التى انتهت بنتيجة 2-2 فى الذهاب، و1-1 فى الإياب، ليتأهل برشلونة لنصف النهائى، وقال بيكهام، "قررت الاعتزال عندما كان ميسى يركض من حولى ويتجاوزنى، بالرغم من سنى المتقدم وقتها، استمتعت بالمواجهة، لقد كنا ممتازين ولم نهزم أمامهم".

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واعتزل ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية كرة القدم بعد موسم 2013، وكانت مباراته الأخيرة بدورى الأبطال أمام برشلونة الإسبانى.

يذكر أن بيكهام خاض تجربة قصيرة جدا مع باريس سان جرمان فى 2013، قادما من لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى، ليسدل الستار بعدها على مشوار حافل فى كرة القدم، خاض خلاله أكثر من 840 مباراة.

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